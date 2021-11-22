Общее число случаев заражения превысило 71 тысячу
По данным на 22 ноября, за сутки в Забайкальском крае выявлено 350 новых подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии вирус обнаружен у 85 293 забайкальцев, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
За прошедшие сутки 177 человек вылечились от коронавируса, общее количество выздоровевших забайкальцев составило 71 379.
В моногоспиталях Забайкалья проходят лечение пациенты с разной степенью тяжести новой коронавирусной инфекции, из них 214 человек находятся в тяжёлом состоянии, 81 подключён к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.
За весь период COVID-19 унёс жизни 1 860 человек, за последние сутки в Забайкалье подтверждено девять летальных случаев от коронавируса.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии отмечается некоторое снижение заболеваемости. За прошедшие сутки коронавирус выявили у 235 человек. Это меньше, чем в предыдущие дни, когда суточный прирост превышал отметку «240». Таки, если накануне зафиксировано 235 новых заражённых, позавчера их было 241, до этого 246, 247, 245, 244. Прирост менее 240 заболевших до этого фиксировался в прошлый понедельник, 15 ноября. С начала пандемии в Бурятии зарегистрировано 67 926 случаев заражений COVID-19.
В Забайкалье за сутки выявили350 больных COVID-19
Общество, Фото:
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