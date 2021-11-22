Летальные исходы среди больных коронавирусом по-прежнему происходят ежедневно
В Бурятии за последние сутки коронавирус выявили у 235 человек.
Это меньше, чем в предыдущие дни, когда суточный прирост превышал отметку «240». Таки, если накануне зафиксировано 235 новых заражённых, позавчера их было 241, до этого 246, 247, 245, 244. Прирост менее 240 заболевших до этого фиксировался в прошлый понедельник, 15 ноября.
С начала пандемии в Бурятии зарегистрировано 67 926 случаев заражений COVID-19. Из них 47% (31 628) приходится на жителей Улан-Удэ.
За всё время выздоровели от ковида 60 411 человек. В том числе накануне вылечились 187 пациентов.
Умерли за последние сутки восемь больных коронавирусом (из информации оперштаба следует, что пятеро было старше 65 лет, трое – младше этого возраста). Ситуация со смертностью в последнее время держится примерно на одном уровне.
За всё время в Бурятии от коронавируса скончались 2128 человек.
В стационарах республики сегодня получает лечение 1241 пациент с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. Это на 18 человек больше, чем днём ранее.
В отделениях реанимации находится 118 пациентов, из них 68 человек – старше 65 лет. На ИВЛ – 87 больных.
В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1556 коек: занято – 1241, свободно – 315 койки. Занятость коечного фонда составляет почти 80%.
Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 4146 человек. За сутки таких больных стало больше более чем на 20.
Число контактных лиц на сегодня – 15 518 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Бурятии умерла 10-летняя девочка с врождённым заболеванием, перенёсшая коронавирус в тяжёлой форме.
На Богородском острове в Улан-Удэ состоялась встреча противников QR-кодов. На место прибыли сотрудники полиции.
В Бурятии слегка снизился прирост больных COVID-19
Общество, Фото:
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