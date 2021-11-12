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В Бурятии наградили лучших молодых учёных

В Бурятии наградили лучших молодых учёных
Общество,  Фото:молодёжный центр РБ
Победителей конкурса определили по четырём номинациям

10 ноября в рамках фестиваля «Наука и технологии Республики Бурятия» были подведены итоги республиканского конкурса «Лучший молодой учёный Бурятии – 2021». На круглом столе «Организация и развитие деятельности молодых учёных РБ: направления, задачи и перспективы» прошло награждение по четырём номинациям.

Как сообщает молодёжный центр РБ, были отмечены следующие призёры:

В номинации «Социо-гуманитарные науки»:
Первое место - Дондуков Бато – Ph.D. in Culture and Religion, младший научный сотрудник управления научными исследованиями ВСГУТУ и Дондукова Галина – кандидат филологических наук, Ph.D. in Literature Studies, старший научный сотрудник управления научными исследованиями ВСГУТУ;
Второе место - Гулина Елена –кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры уголовного процесса, старший научный сотрудник центра правового обеспечения взаимодействия РФ со странами АТР БГУ им. Д. Банзарова;
Третье место - Михалёва Анастасия – кандидат политических наук, старший научный сотрудник центра изучения политических трансформаций БГУ им. Д. Банзарова.

В номинации «Естественные науки»:
Первое место - Тыхеев Жаргал– кандидат фармацевтических наук, научный сотрудник лаборатории химии природных систем БИП СО РАН;
Второе место - Спиридонова Татьяна – кандидат химических наук, научный сотрудник лаборатории оксидных систем БИП СО РАН;
Третье место - Цыдыпов Булат – аспирант кафедры «Общее земледелие» БГСХА им. В.Р. Филиппова.

В номинации «Технические науки»:
Первое место - Калашников Кирилл – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры землеустройства БГСХА им. В.Р. Филиппова;
Второе место -Улаханов Николай – научный сотрудник лаборатории физического материаловедения ИФМ СО РАН;
Третье место - Парфёнова Мария – аспирант ИФМ СО РАН.

В номинации «Просвещение»:
Первое место - Дикий Ярослав – кандидат исторических наук, младший научный сотрудник лаборатории археологии, этнологии и антропологии ИМБТ СО РАН;
Второе место - Дыленова Елена – кандидат фармацевтических наук, научный сотрудник лаборатории химии природных систем БИП СО РАН;
Третье место - Шапкин Никита – аспирант кафедры возрастной и педагогической психологии БГУ им. Д. Банзарова.

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