В Бурятии наградили лучших молодых учёных

Победителей конкурса определили по четырём номинациям
10 ноября в рамках фестиваля «Наука и технологии Республики Бурятия» были подведены итоги республиканского конкурса «Лучший молодой учёный Бурятии – 2021». На круглом столе «Организация и развитие деятельности молодых учёных РБ: направления, задачи и перспективы» прошло награждение по четырём номинациям.
Как сообщает молодёжный центр РБ, были отмечены следующие призёры:
В номинации «Социо-гуманитарные науки»:
Первое место - Дондуков Бато – Ph.D. in Culture and Religion, младший научный сотрудник управления научными исследованиями ВСГУТУ и Дондукова Галина – кандидат филологических наук, Ph.D. in Literature Studies, старший научный сотрудник управления научными исследованиями ВСГУТУ;
Второе место - Гулина Елена –кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры уголовного процесса, старший научный сотрудник центра правового обеспечения взаимодействия РФ со странами АТР БГУ им. Д. Банзарова;
Третье место - Михалёва Анастасия – кандидат политических наук, старший научный сотрудник центра изучения политических трансформаций БГУ им. Д. Банзарова.
В номинации «Естественные науки»:
Первое место - Тыхеев Жаргал– кандидат фармацевтических наук, научный сотрудник лаборатории химии природных систем БИП СО РАН;
Второе место - Спиридонова Татьяна – кандидат химических наук, научный сотрудник лаборатории оксидных систем БИП СО РАН;
Третье место - Цыдыпов Булат – аспирант кафедры «Общее земледелие» БГСХА им. В.Р. Филиппова.
В номинации «Технические науки»:
Первое место - Калашников Кирилл – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры землеустройства БГСХА им. В.Р. Филиппова;
Второе место -Улаханов Николай – научный сотрудник лаборатории физического материаловедения ИФМ СО РАН;
Третье место - Парфёнова Мария – аспирант ИФМ СО РАН.
В номинации «Просвещение»:
Первое место - Дикий Ярослав – кандидат исторических наук, младший научный сотрудник лаборатории археологии, этнологии и антропологии ИМБТ СО РАН;
Второе место - Дыленова Елена – кандидат фармацевтических наук, научный сотрудник лаборатории химии природных систем БИП СО РАН;
Третье место - Шапкин Никита – аспирант кафедры возрастной и педагогической психологии БГУ им. Д. Банзарова.
В Бурятии наградили лучших молодых учёных
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Спортсмен стал обладателем трёх золотых медалей
В соревнованиях участвовали юниоры до 27 лет
Победителей конкурса определили по четырём номинациям
Очередное «ноу-хау» запечатлели в общественном транспорте
Соседи устали от сильной вони из квартиры собачницы
Рентген-кабинет появится в отдельном пристрое с тёплым переходом
Рабочие изменили расположение светодиодных светильников
Занятия проводятся в рамках программы «Моя первая профессия»
Горожане вновь жалуются на проблему с переполненным транспортом
Память о Леониде Потапове увековечили на доме в центре Улан-Удэ. ФОТО
Условный пожар произошёл на восьмом этаже
Необходима одежда для проживающих в центре «Шанс»
В конкурсе участвовали 11 сотрудников
Об этом событии рассказала сестра поэта Намжила Нимбуева, по рассказу которого сняли фильм
Руководство «Аистёнка» попросило о помощи