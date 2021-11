В Бурятии наградили лучших молодых учёных

Общество, Фото: молодёжный центр РБ

Победителей конкурса определили по четырём номинациям



10 ноября в рамках фестиваля «Наука и технологии Республики Бурятия» были подведены итоги республиканского конкурса «Лучший молодой учёный Бурятии – 2021». На круглом столе «Организация и развитие деятельности молодых учёных РБ: направления, задачи и перспективы» прошло награждение по четырём номинациям.



Как сообщает молодёжный центр РБ, были отмечены следующие призёры:



В номинации «Социо-гуманитарные науки»:

Первое место - Дондуков Бато – Ph.D. in Culture and Religion, младший научный сотрудник управления научными исследованиями ВСГУТУ и Дондукова Галина – кандидат филологических наук, Ph.D. in Literature Studies, старший научный сотрудник управления научными исследованиями ВСГУТУ;

Второе место - Гулина Елена –кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры уголовного процесса, старший научный сотрудник центра правового обеспечения взаимодействия РФ со странами АТР БГУ им. Д. Банзарова;

Третье место - Михалёва Анастасия – кандидат политических наук, старший научный сотрудник центра изучения политических трансформаций БГУ им. Д. Банзарова.



В номинации «Естественные науки»:

Первое место - Тыхеев Жаргал– кандидат фармацевтических наук, научный сотрудник лаборатории химии природных систем БИП СО РАН;

Второе место - Спиридонова Татьяна – кандидат химических наук, научный сотрудник лаборатории оксидных систем БИП СО РАН;

Третье место - Цыдыпов Булат – аспирант кафедры «Общее земледелие» БГСХА им. В.Р. Филиппова.



В номинации «Технические науки»:

Первое место - Калашников Кирилл – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры землеустройства БГСХА им. В.Р. Филиппова;

Второе место -Улаханов Николай – научный сотрудник лаборатории физического материаловедения ИФМ СО РАН;

Третье место - Парфёнова Мария – аспирант ИФМ СО РАН.



В номинации «Просвещение»:

Первое место - Дикий Ярослав – кандидат исторических наук, младший научный сотрудник лаборатории археологии, этнологии и антропологии ИМБТ СО РАН;

Второе место - Дыленова Елена – кандидат фармацевтических наук, научный сотрудник лаборатории химии природных систем БИП СО РАН;

Третье место - Шапкин Никита – аспирант кафедры возрастной и педагогической психологии БГУ им. Д. Банзарова.