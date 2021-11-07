Молодой человек является иностранцем
В Иркутской области возбуждено уголовное дело за попытку дачи взятки транспортному полицейскому.
При сопровождении скорого поезда сообщением «Северобайкальск-Иркутск» был установлен 26-летний гражданин ближнего зарубежья. Молодой человек за непривлечение его к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ) предложил полицейскому 1000 рублей.
Было возбуждено уголовное дело, расследование продолжается, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Пассажир поезда из Северобайкальска предложил полицейскому взятку
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
«Вообще всё жёстко. Но при этом все жители спокойно исполняют все требования», - отмечает Алексей Цыденов
На место выезжал пожарный поезд
Местами по республике пройдёт небольшой снег
Родных и близких можно поздравить бурятской песней
Вылечились от коронавируса за последние сутки 212 забайкальцев
Соревнования были посвящены памяти легендарного борца Олега Алексеева
В праздновании приняли участие более ста человек
Правительство республики разъяснило порядок посещения общественных мест вакцинированным первым компонентом
Православные республики отмечают Дмитриевскую родительскую субботу
Предлагаем вспомнить о молодёжных группировках Улан-Удэ 70-х годов прошлого столетия с помощью воспоминаний и подборки снимков фотокорреспондента «Байкал-Daily» Сергея Тарасенко
Однако ранее введённые ограничения останутся
За сутки заболело ещё 206 человек
Спортсменка заняла второе место в весовой категории до 65 кг
Одной из площадок просветительской акции станет Байкальский заповедник
В финале встретятся команды Бурятского и Восточно-Сибирского технологического университетов