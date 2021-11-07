Пассажир поезда из Северобайкальска предложил полицейскому взятку

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Молодой человек является иностранцем



В Иркутской области возбуждено уголовное дело за попытку дачи взятки транспортному полицейскому.



При сопровождении скорого поезда сообщением «Северобайкальск-Иркутск» был установлен 26-летний гражданин ближнего зарубежья. Молодой человек за непривлечение его к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ) предложил полицейскому 1000 рублей.



Было возбуждено уголовное дело, расследование продолжается, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.





