В Бурятии наградили победителей юмористического конкурса

Обладатели гран-при получили денежные сертификаты на сумму 10 тысяч рублей
В Улан-Удэ наградили победителей юмористического конкурса «Хүхюу Буряад». Церемония прошла на праздновании Дня бурятского языка в Бурятском театре драмы.
Всего на конкурс поступило более 60 конкурсных работ в двух номинациях: юмористические видеоролики «Энеэлдэе» и рассказы «Хүхюу зугаа». В юморе состязались жители Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области в возрасте от 5 до 88 лет.
Победителем в номинации «Юмористические видеоролики» стал творческий дуэт Соёлмы Отсоровой и Елены Аюшеевой (руководители образцовой театральной студии «Шэнэ уе» сельского дома культуры с. Цагатуй Джидинского района) с видеороликом «Жэгш!». В номинации «Юмористические рассказы» выиграла Евгения Раднаева, режиссёр Барагханского народного театра с оригинальной басней «Бадма загууhашан». Приз зрительских симпатий за весёлый рекламный ролик достался Зое Ангарёновой. Победителям вручены дипломы «гран-при» и денежные сертификаты на сумму 10 тысяч рублей.
Также призовые места по номинациям получили:
Номинация юмористические видеоролики «Энеэлдэе!»
Диплом I степени – Кижингинский народный театр, режиссёр Намсараева Альбина, РДК «Одон», Кижингинский район;
Дипломы II степени:
Творческий коллектив «Нютагай соло», руководитель Доржиева Должид, СДК с. Исинга, Еравнинский район;
Борбоева Александра, ДК у. Ранжурово, Кабанский район;
Диплом III степени – Курумканский народный театр, режиссёр Очиров Олег, КДМЦ, Курумканский район».
Номинация «Зар тунхагай эзэн»
Диплом I степени – Андыкова Сырендулма, Дашеева Дарима, Будаева Татьяна, профсоюзный комитет детского сада «Ручеек», Тункинский район, п. Аршан;
Диплом II степени – Алдар Базаржапов, Надежда Жамьянова, Сахалинская областная универсальная научная библиотека;
Диплом III степени – Этностудия «Сарата уул», руководитель Сосорова Анжелика, Цагатуйская СОШ им. Н.С. Сосорова, Джидинский район, с. Цагатуй.
Номинация «Хүхюу дубляж»
Диплом I степени – Харганатский сельский дом культуры, режиссёр, автор перевода Дылгыр Дымбрылов, руководитель Елена Бальжиева, с. Харгана, Селенгинский район;
Дипломы II степени – Цыбенов Сандык, СКЦ «Кристалл», г. Улан-Удэ;
Диплом III степени –Хангал Ц., руководитель Цыбенов Баир, Хуртагинская СОШ.
Номинация юмористические произведения «Хүхюу зугаа»
Диплом I степени – Нурбаев Очир, г. Улан-Удэ;
Диплом II степени – Отсорова Соёлма, руководитель театральной студии «Шэнэ уе», СДК с. Цагатуй, Джидинский район;
Диплом III степени – Эрдыниева Лариса, руководитель Барагханского народного театра, КДМЦ, Курумканский район.
Специальные дипломы в номинации «Энеэлдэе!»
Адиса Ц., ученица республиканского национального лицея-интерната № 1, руководитель Раднаева Саяна, Окинский район, с. Сорок;
Барагханский народный театр, режиссёр Раднаева Евгения, руководитель Эрдыниева Лариса, Барагханский сельский дом культуры, Курумканский район;
Алтан-Гэрэл Б., Жалсан Ж., Лайжит Ц., руководитель Очирова Ирина, СДК с. Усть-Эгита Еравнинского района, Усть-Эгитуйская СОШ.
Коллектив детского сада «Алтан сэсэг», руководитель Галтаева Жаргалма, Иволгинский район, с. Хойто-Бэе;
Аюша Д., руководитель Ванзатова Г., режиссёр Доржиев Эрдэм, СОШ № 32, г. Улан-Удэ;
Ангаренова Зоя, Базарова Валентина, художественный руководитель районного культурно-досугового центра, Тункинский район;
Этностудия «Сарата уул», руководитель Сосорова Анжелика, Цагатуйская СОШ им. Н.С. Сосорова, Джидинский район, с. Цагатуй;
Дарима Б., Саяна Д., Дарима М., руководитель Гонсорунова Роза, Энхэ-Талинская СОШ Кяхтинского района;
Намжил Ц., Нарана Т., Валерия У., детский сад № 95 «Рябинушка», руководитель Дамбаева Чимитма, воспитатель Голчина Юлия, г. Улан-Удэ.
Специальные дипломы в номинации «Хүхюу зугаа»
Бухаев Владимир, руководитель ансамбля бурятской песни «Амар Сайн», ДК «Авиатор» г. Улан-Удэ;
Дмитрий Д., ученик республиканского национального лицея-интерната № 1, руководитель Сэсэг Рабжаева;
Дарима Хажитова, г. Улан-Удэ;
Валерий Цыбиков, г. Улан-Удэ.
Лучшие работы конкурсантов в номинации «Юмористические рассказы» вошли в сборник «Хүхюун зугаа». А по мотивам самых интересных историй и произведений снимут ролики с участием профессиональных актёров, режиссёров и сценаристов. Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.
В Бурятии наградили победителей юмористического конкурса
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