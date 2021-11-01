В Бурятии наградили победителей юмористического конкурса

Обладатели гран-при получили денежные сертификаты на сумму 10 тысяч рублей



В Улан-Удэ наградили победителей юмористического конкурса «Хүхюу Буряад». Церемония прошла на праздновании Дня бурятского языка в Бурятском театре драмы.



Всего на конкурс поступило более 60 конкурсных работ в двух номинациях: юмористические видеоролики «Энеэлдэе» и рассказы «Хүхюу зугаа». В юморе состязались жители Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области в возрасте от 5 до 88 лет.



Победителем в номинации «Юмористические видеоролики» стал творческий дуэт Соёлмы Отсоровой и Елены Аюшеевой (руководители образцовой театральной студии «Шэнэ уе» сельского дома культуры с. Цагатуй Джидинского района) с видеороликом «Жэгш!». В номинации «Юмористические рассказы» выиграла Евгения Раднаева, режиссёр Барагханского народного театра с оригинальной басней «Бадма загууhашан». Приз зрительских симпатий за весёлый рекламный ролик достался Зое Ангарёновой. Победителям вручены дипломы «гран-при» и денежные сертификаты на сумму 10 тысяч рублей.



Также призовые места по номинациям получили:



Номинация юмористические видеоролики «Энеэлдэе!»

Диплом I степени – Кижингинский народный театр, режиссёр Намсараева Альбина, РДК «Одон», Кижингинский район;

Дипломы II степени:

Творческий коллектив «Нютагай соло», руководитель Доржиева Должид, СДК с. Исинга, Еравнинский район;

Борбоева Александра, ДК у. Ранжурово, Кабанский район;

Диплом III степени – Курумканский народный театр, режиссёр Очиров Олег, КДМЦ, Курумканский район».



Номинация «Зар тунхагай эзэн»

Диплом I степени – Андыкова Сырендулма, Дашеева Дарима, Будаева Татьяна, профсоюзный комитет детского сада «Ручеек», Тункинский район, п. Аршан;

Диплом II степени – Алдар Базаржапов, Надежда Жамьянова, Сахалинская областная универсальная научная библиотека;

Диплом III степени – Этностудия «Сарата уул», руководитель Сосорова Анжелика, Цагатуйская СОШ им. Н.С. Сосорова, Джидинский район, с. Цагатуй.



Номинация «Хүхюу дубляж»

Диплом I степени – Харганатский сельский дом культуры, режиссёр, автор перевода Дылгыр Дымбрылов, руководитель Елена Бальжиева, с. Харгана, Селенгинский район;

Дипломы II степени – Цыбенов Сандык, СКЦ «Кристалл», г. Улан-Удэ;

Диплом III степени –Хангал Ц., руководитель Цыбенов Баир, Хуртагинская СОШ.



Номинация юмористические произведения «Хүхюу зугаа»

Диплом I степени – Нурбаев Очир, г. Улан-Удэ;

Диплом II степени – Отсорова Соёлма, руководитель театральной студии «Шэнэ уе», СДК с. Цагатуй, Джидинский район;

Диплом III степени – Эрдыниева Лариса, руководитель Барагханского народного театра, КДМЦ, Курумканский район.



Специальные дипломы в номинации «Энеэлдэе!»

Адиса Ц., ученица республиканского национального лицея-интерната № 1, руководитель Раднаева Саяна, Окинский район, с. Сорок;

Барагханский народный театр, режиссёр Раднаева Евгения, руководитель Эрдыниева Лариса, Барагханский сельский дом культуры, Курумканский район;

Алтан-Гэрэл Б., Жалсан Ж., Лайжит Ц., руководитель Очирова Ирина, СДК с. Усть-Эгита Еравнинского района, Усть-Эгитуйская СОШ.

Коллектив детского сада «Алтан сэсэг», руководитель Галтаева Жаргалма, Иволгинский район, с. Хойто-Бэе;

Аюша Д., руководитель Ванзатова Г., режиссёр Доржиев Эрдэм, СОШ № 32, г. Улан-Удэ;

Ангаренова Зоя, Базарова Валентина, художественный руководитель районного культурно-досугового центра, Тункинский район;

Этностудия «Сарата уул», руководитель Сосорова Анжелика, Цагатуйская СОШ им. Н.С. Сосорова, Джидинский район, с. Цагатуй;

Дарима Б., Саяна Д., Дарима М., руководитель Гонсорунова Роза, Энхэ-Талинская СОШ Кяхтинского района;

Намжил Ц., Нарана Т., Валерия У., детский сад № 95 «Рябинушка», руководитель Дамбаева Чимитма, воспитатель Голчина Юлия, г. Улан-Удэ.



Специальные дипломы в номинации «Хүхюу зугаа»

Бухаев Владимир, руководитель ансамбля бурятской песни «Амар Сайн», ДК «Авиатор» г. Улан-Удэ;

Дмитрий Д., ученик республиканского национального лицея-интерната № 1, руководитель Сэсэг Рабжаева;

Дарима Хажитова, г. Улан-Удэ;

Валерий Цыбиков, г. Улан-Удэ.



Лучшие работы конкурсантов в номинации «Юмористические рассказы» вошли в сборник «Хүхюун зугаа». А по мотивам самых интересных историй и произведений снимут ролики с участием профессиональных актёров, режиссёров и сценаристов. Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.

