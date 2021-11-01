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В Улан-Удэ открылась выставка бурятских ковров

В Улан-Удэ открылась выставка бурятских ковров
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Также посетители смогут увидеть другие изделия из конского волоса

В этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ открылась новая выставка, на которой представлены таары – ковры из конского волоса начала XX века.

- С давних времён конь для бурят был не только кормильцем и другом. Из его гривы и хвоста получался ценный материал. Умельцы ткали из волос этих животных ковры, половики, вожжи и многие другие полезные в быту вещи. Конский волос отличается удивительными свойствами. Его прочность на разрыв мало уступает стальной проволоке такого же диаметра. На верёвках из конского волоса в своё время держались бурятские юрты. Благодаря крепости и высокой износостойкости они хорошо держали форму, не гнили и не расползались, а в мороз держали тепло. Коврики или циновки из конского волоса были в доме у каждого кочевника. Несмотря на кажущуюся простоту, работа над изделием требовала невероятной выдержки и терпения мастерицы, - сообщает пресс-служба этнографического музея.

В советский период популярность обрели гобелены из конского волоса. В Бурятии это мастерство стало распространяться в 1970-х годах. Родоначальником гобеленового плетения как вида искусства считается Светлана Ринчинова, которая стала учителем для многих именитых мастеров. Её работа «Водопад» представлена на новой выставке в этнографическом музее. Под её руководством для Бурятского академического театра драмы из конского волоса был соткан известный занавес «Ургы». Его площадь составляет более 100 метров, весит уникальное полотно почти тонну.

Посетители музея смогут увидеть не только таары, созданные мастерицами из Предбайкалья почти сто лет назад, но и работы авторов второй половины XX века, например, интересный декоративный светильник из конского волоса знаменитого мастера Баярмы Дамбиевой.

Возрастное ограничение 6+
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