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Житель Иркутской области обвиняется в попытке нападения на полицейского

Житель Иркутской области обвиняется в попытке нападения на полицейского
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Уголовное дело передано в суд

В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Куйтунского района. Он обвиняется в угрозе применения насилия в отношении представителя власти.

По версии следствия, ночью 6 октября экипажем ДПС МО МВД России «Тулунский» в посёлке Куйтун был остановлен автомобиль «УАЗ Патриот». Водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался, был отстранён от управления транспортным средством и доставлен в отдел полиции. Там мужчина стал выражаться в адрес сотрудников полиции нецензурной бранью, а также пытался напасть на сотрудника ГИБДД, высказывая угрозы применения физической силы.

- В ходе расследования уголовного дела подозреваемый признал свою вину и раскаялся. Сейчас уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу,- сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области. 
Иркутская область

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