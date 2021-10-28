Уголовное дело передано в суд
В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Куйтунского района. Он обвиняется в угрозе применения насилия в отношении представителя власти.
По версии следствия, ночью 6 октября экипажем ДПС МО МВД России «Тулунский» в посёлке Куйтун был остановлен автомобиль «УАЗ Патриот». Водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался, был отстранён от управления транспортным средством и доставлен в отдел полиции. Там мужчина стал выражаться в адрес сотрудников полиции нецензурной бранью, а также пытался напасть на сотрудника ГИБДД, высказывая угрозы применения физической силы.
- В ходе расследования уголовного дела подозреваемый признал свою вину и раскаялся. Сейчас уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу,- сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Житель Иркутской области обвиняется в попытке нападения на полицейского
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Папой года стал представитель Курумканского района
Александр Бодров стал бронзовым призёром в личном первенстве
Первые дворы будут сданы в ноябре следующего года
Кражи были совершены его новым знакомым
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с кладбища «Южное»
Уголовное дело передано в суд
Мужчину разозлил храп родственницы
После срыва наклейки-пломбы здесь обслужили посетителей
На мужчину завели уголовное дело
Дамба Базарович попал на передовую почти со школьной скамьи
Это четвёртый клип артистки
За сутки составлено 25 протоколов
Товарищеский матч окончился ничьей
На угнанной машине он попал в ДТП
Расследуется уголовное дело