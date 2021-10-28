Житель Иркутской области обвиняется в попытке нападения на полицейского

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Уголовное дело передано в суд



В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Куйтунского района. Он обвиняется в угрозе применения насилия в отношении представителя власти.



По версии следствия, ночью 6 октября экипажем ДПС МО МВД России «Тулунский» в посёлке Куйтун был остановлен автомобиль «УАЗ Патриот». Водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался, был отстранён от управления транспортным средством и доставлен в отдел полиции. Там мужчина стал выражаться в адрес сотрудников полиции нецензурной бранью, а также пытался напасть на сотрудника ГИБДД, высказывая угрозы применения физической силы.



- В ходе расследования уголовного дела подозреваемый признал свою вину и раскаялся. Сейчас уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу,- сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

