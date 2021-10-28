В Бурятии выявили около 200 человек без определённого места жительства

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Проверены торговые площади, рынки, теплотрассы, подвальные и чердачные помещения многоквартирных домов



В МВД по Бурятии подведены итоги второго этапа оперативно-профилактического мероприятия «БОМЖ-2021».



Операция проводилась с 18 по 21 октября в целях своевременной постановки на централизованный учёт лиц без определённого места жительства, предупреждения правонарушений и преступлений со стороны указанной категории граждан и в отношении них, а также розыска без вести пропавших.



- В проведении операции ежедневно было задействовано более 90 сотрудников органов внутренних дел республики. Совместно с полицейскими участие в ней приняли работники жилищно-коммунальных хозяйств, представители органов социальной защиты населения, медицинские работники, - сообщают в министерстве.



Проверены торговые площади, рынки, теплотрассы, подвальные и чердачные помещения жилых многоквартирных домов, свалки, пункты приёма металла и стеклотары. Выявлено и доставлено в органы внутренних дел 193 человека, систематически занимающихся бродяжничеством и не имеющих постоянного места жительства, из них 25 дополнительно поставлены на централизованный учёт в Информационный центр МВД. Они дактилоскопированы, составлены опознавательные карты.



- По различным основаниям с учёта (в связи со смертью, приобретением постоянного места жительства и трудоустройством, осуждением к лишению свободы) снято 33 лица. В органы социальной защиты населения для оказания необходимой помощи направлены 12 человек, в том числе, 8 - в республиканский центр социальной адаптации для лиц без определённого места жительства и занятий «Шанс», - отметили в МВД по республике.



К административной ответственности за различные правонарушения привлечены пятеро граждан данной категории: четверо – за появление в общественных местах в состоянии опьянения, один – за несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре.



В адрес директоров управляющих компаний и глав сельских поселений республики направлено 12 представлений об устранении выявленных недостатков в технической укреплённости объектов жилищной сферы.

