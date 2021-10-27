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В Улан-Удэ хотят заменить аварийные деревья

В Улан-Удэ хотят заменить аварийные деревья
Общество,  Фото:КГХ
Многие тополя повреждены болезнями

Научно-технический совет по озеленению Улан-Удэ и комитет городского хозяйства провели совместное совещание по проблеме аварийных и больных деревьев, растущих на общественных территориях. С момента старта в 2019 году проекта «Зелёный город» не только ежегодно высаживаются 26 тысяч саженцев, но и производится удаление аварийных деревьев. Таким образом, на одно удалённое дерево приходится 80 вновь высаженных, уверили в комитете.

За три года действия муниципальной программы «Зелёный город» городское лесничество высадило почти полтысячи деревьев-крупномеров с высотой ствола от 1,5-2 метров и сформировавшейся корневой системой. Приживаемость крупномеров очень высока и достигает практически 100%. Сосны, берёзы, ели появились в городских парках, скверах, вдоль магистралей благодаря уникальной машине-пересадчику МБУ «Городское лесничество».

Этим летом были высажены 120 берёз и тополей в сквере «Радуга» и на улицах Тулаева, Иволгинская, Кабанская, Революции 1905 г. В прошлом году были высажены 144 дерева, а в 2019 - 229.

Также за три года действия программы в Улан-Удэ было высажено более 80 тысяч саженцев кустарников и деревьев. По результатам контроля прошлых лет прижилось – 84 процента от общего числа. Город планирует улучшить показатели до 100 процентов благодаря разработкам научно-технического совета.
- К сожалению, до разработки проекта «Зелёный город» уход за зелёными насаждениями в Улан-Удэ был нерегулярным, осуществлялся непрофильными учреждениями, а часто и вовсе отсутствовал, в связи с чем в настоящее время МБУ «Городское лесничество» столкнулось с проблемой повреждённых деревьев и кустарников. Наибольший процент проблемных вопросов приходится на тополя. Они поражены болезнями, вредителями, имеют расщепления коры, болеют раковыми заболеваниями, большая часть суховершинна, - сообщили в пресс-службе комитета.

Немаловажным фактором являются выхлопные газы автомобилей. Растения превращаются в своеобразный «фильтр» и становятся хрупкими. Ко всему прочему, тополь - неустойчивая к ветровальной нагрузке порода.

- Если не удалять подобные аварийные деревья, то возникает серьёзная угроза жизни, здоровью, имуществу горожан. Присутствует и фактор эстетики и гармонии: в прошлом большинство тополей изначально составляли аллейную посадку, которая в настоящее время нарушена, - отметили в КГХ.

- Нам всем нужно знать состояние всех деревьев в городе. И также нам надо сегодня понять, как наш город будет выглядеть через 10 -15 - 20 лет. Ждём от вас предложений, идей, проектов по озеленению, - обратился в начале совещания к членам научного совета председатель комитета городского хозяйства, заместитель мэра Сергей Гашев.


«Тополь совсем убирать не нужно из общего состава, так как у него много положительных качеств. Но больные деревья нужно удалять, чтобы они не заражали остальные. Очень ждём, когда запустится и заработает городской питомник. Также рекомендую не высаживать деревья рядом с трамвайными путями», - сказала Екатерина Воронина, преподаватель спецдисциплин лесотехнического отделения Бурятского лесопромышленного колледжа.

По оценке ученых, наиболее распространённым заболеванием ветвей является некроз. К негнилевым заболеваниям относятся деформации, слизетечение, рак и увядание. Увядание чаще всего является следствием сосудистых заболеваний. Среди них особенно распространены трахеомикозы, которые вызываются грибами, распространяющимися в сосудах и нарушающими их водопроводящие функции. Многие сосудистые заболевания распространяются насекомыми. Гнилевые болезни стволов встречаются преимущественно у старых деревьев. Они способствуют бурелому и образованию дуплистости.

- Мы готовы выезжать на места и проводить оценку состояния деревьев. В начале октября мы осмотрели 42 бальзамических тополей возле Гостиных рядов. Средний возраст деревьев составляет 55-60 лет. Жизненное состояние в целом характеризуется как повреждённое. У 76% деревьев наблюдается нарушения развития кроны и усыхание ветвей вследствие поражённости инфекционными патологиями стволов и других факторов. Мы рекомендовали произвести замену таких деревьев, - поделилась своим мнением Елена Коновалова, директор центра ландшафтного дизайна БГСХА, доцент кафедры лесоводства и лесоустройства.

- Прошу вас запланировать сформировать план, где будут новые парки, скверы, теневые места, - дал поручение комитету по архитектуре и градостроительству Сергей Гашев.
озеленение

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