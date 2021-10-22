Мужчина срубил деревьев на 53 тысячи рублей
Суд вынес приговор жителю села Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии, признанному виновным в незаконной рубке леса.
В ходе следствия было установлено, что в мае мужчина без правоустанавливающих документов спилил лиственницу в защитных лесах. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 53 тысяч рублей.
Подсудимый свою вину признал и раскаялся в содеянном. Кроме этого, он полностью возместил причинённый ущерб и активно способствовал расследованию дела.
Рассмотрев все материалы дела, суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно.
Вещественные доказательства – бензопила конфискована, а незаконно заготовленная древесина обращена в доход государства, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
В Бурятии у «чёрного лесоруба» конфисковали бензопилу
Общество, Фото:
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