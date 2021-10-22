В Бурятии у «чёрного лесоруба» конфисковали бензопилу

Мужчина срубил деревьев на 53 тысячи рублей



Суд вынес приговор жителю села Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии, признанному виновным в незаконной рубке леса.



В ходе следствия было установлено, что в мае мужчина без правоустанавливающих документов спилил лиственницу в защитных лесах. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 53 тысяч рублей.



Подсудимый свою вину признал и раскаялся в содеянном. Кроме этого, он полностью возместил причинённый ущерб и активно способствовал расследованию дела.



Рассмотрев все материалы дела, суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно.



Вещественные доказательства – бензопила конфискована, а незаконно заготовленная древесина обращена в доход государства, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

