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С начала года в Бурятии пожаловались на некачественный хлеб 4 человека

С начала года в Бурятии пожаловались на некачественный хлеб 4 человека
Общество,  Фото:pixabay.com
Обратившимся даны разъяснения и рекомендации

За 9 месяцев 2021 года в ходе контрольно-надзорных мероприятий специалистами исследовано 311 проб хлебобулочных и мукомольно-крупяных изделий.

- Исследованные пробы соответствовали требованиям нормативно-технической документации по санитарно-химическим, микробиологическим, радиологическим показателям, а также по содержанию ГМО. При этом удельный вес проб, не отвечающих требованиям по физико-химическим показателям, составил 0,6%. Некачественная продукция изъята из оборота, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

За текущий период 2021 года в ведомство поступили 4 жалобы на некачественную хлебобулочную продукцию. Обратившимся даны разъяснения и рекомендации в соответствии с законодательством.

Рекомендации при выборе хлебобулочных изделий:

- покупайте хлебобулочные изделия только в стационарных организациях торговли, где созданы условия для реализации и хранения данной продукции;
- внимательно читайте этикетку на упаковке, на ней обязательно должна быть указана информация о местонахождении и наименовании изготовителя, дате изготовления, сроке годности, условиях хранения, а также о составе пищевой продукции;
- отдавайте предпочтение хлебобулочным изделиям, обогащённым витаминами, минеральными веществами, микронутриентами, в состав которых входят ржаная мука, отруби, мука грубого помола. Такая продукция восполняет от 20% до 75% суточной потребности человека в витаминах и минеральных веществах;
- ознакомьтесь с сопроводительной документацией на хлебобулочные изделия, подтверждающей их происхождение, качество и безопасность;
- не покупайте изделия с нарушением целостности упаковки или в загрязнённой таре.
Роспотребнадзор хлеб

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