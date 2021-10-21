С начала года в Бурятии пожаловались на некачественный хлеб 4 человека

Обратившимся даны разъяснения и рекомендации



За 9 месяцев 2021 года в ходе контрольно-надзорных мероприятий специалистами исследовано 311 проб хлебобулочных и мукомольно-крупяных изделий.



- Исследованные пробы соответствовали требованиям нормативно-технической документации по санитарно-химическим, микробиологическим, радиологическим показателям, а также по содержанию ГМО. При этом удельный вес проб, не отвечающих требованиям по физико-химическим показателям, составил 0,6%. Некачественная продукция изъята из оборота, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.



За текущий период 2021 года в ведомство поступили 4 жалобы на некачественную хлебобулочную продукцию. Обратившимся даны разъяснения и рекомендации в соответствии с законодательством.



Рекомендации при выборе хлебобулочных изделий:



- покупайте хлебобулочные изделия только в стационарных организациях торговли, где созданы условия для реализации и хранения данной продукции;

- внимательно читайте этикетку на упаковке, на ней обязательно должна быть указана информация о местонахождении и наименовании изготовителя, дате изготовления, сроке годности, условиях хранения, а также о составе пищевой продукции;

- отдавайте предпочтение хлебобулочным изделиям, обогащённым витаминами, минеральными веществами, микронутриентами, в состав которых входят ржаная мука, отруби, мука грубого помола. Такая продукция восполняет от 20% до 75% суточной потребности человека в витаминах и минеральных веществах;

- ознакомьтесь с сопроводительной документацией на хлебобулочные изделия, подтверждающей их происхождение, качество и безопасность;

- не покупайте изделия с нарушением целостности упаковки или в загрязнённой таре.

