Местами в районах воздух прогреется до +13
По данным Бурятского гидрометцентра, 21 октября по республике погода без осадков, по крайнему северу ночью местами небольшой снег. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура днём +8,+13, местами 0,+5.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура днём +8,+10.
В Бурятии сохраняется тёплая осенняя погода
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