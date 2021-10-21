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В Бурятии сохраняется тёплая осенняя погода

В Бурятии сохраняется тёплая осенняя погода
Общество,  Фото:pexels.com
Местами в районах воздух прогреется до +13

По данным Бурятского гидрометцентра, 21 октября по республике погода без осадков, по крайнему северу ночью местами небольшой снег. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура днём +8,+13, местами 0,+5.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура днём +8,+10.
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