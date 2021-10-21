В Бурятии сохраняется тёплая осенняя погода

Местами в районах воздух прогреется до +13



По данным Бурятского гидрометцентра, 21 октября по республике погода без осадков, по крайнему северу ночью местами небольшой снег. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура днём +8,+13, местами 0,+5.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура днём +8,+10.



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