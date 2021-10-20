17-летняя усольчанка обвиняется в сбыте «синтетики»









В марте сотрудники транспортной полиции задержали 17-летнюю жительницу города Усолье-Сибирское, подозреваемую в сбыте наркотических средств бесконтактным способом в крупном размере. У неё во время личного досмотра обнаружили и изъяли 17 свёртков с наркотическим веществом синтетического происхождения.При осмотре её сотового телефона установлены координаты участков местности в лесу, расположенном в границах Усольского района Иркутской области. При выезде на местность, установленную по координатам, транспортными полицейскими изъято 33 разовых дозы наркотического средства в виде закладок, уже подготовленных для сбыта.- В настоящее время уголовное дело, расследованное Иркутским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК, с утверждённым Иркутским транспортным прокурором обвинительным заключением, направлено в Усольский городской суд Иркутской области для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.Обвиняемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.