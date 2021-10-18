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Жительницу Иркутской области поздравили со столетием

Жительницу Иркутской области поздравили со столетием
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцразвития Иркутской области
Анна Гоголева – единственная в Бодайбинском районе перешагнула вековой рубеж

В Бодайбинском районе Иркутской области столетие отметила Анна Васильевна Гоголева. С юбилеем получателя социальных услуг поздравили представители комплексного центра социального обслуживания населения г. Бодайбо и Бодайбинского района.

- Пройдя долгую насыщенную жизнь, Анна Васильевна не только познала много радостных и интересных событий, но и пережила немало потерь и разочарований. Ждала возвращения мужа с Великой Отечественной войны, переживала тяжёлое послевоенное время. Но несмотря на все трудности, Анна Васильевна осталась добрым, отзывчивым и доброжелательным человеком. В этот день с улыбкой на лице она встречала многочисленных гостей, - сообщает пресс-служба министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

В день рождения в адрес Анны Васильевны от представителей власти и общественности звучали поздравления и пожелания. Для города и района это знаменательное событие: в настоящее время юбиляр – единственная в районе, кто перешагнула вековой рубеж.
Иркутская область Бодайбинский район долгожитель юбилей

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