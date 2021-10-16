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Аферисты действуют от имени следователей Иркутской области

Аферисты действуют от имени следователей Иркутской области
Общество,  Фото:pexels.com
Мошенники используют программы подмены телефонного номера

В последнее время участились случаи телефонных мошенничеств. Аферисты звонят гражданам, представляясь сотрудниками следственного управления СК России по Иркутской области. В ходе разговора они сообщают, что в отношении них одним из банков России проводится проверка и для того, чтобы сберечь все свои сбережения предлагают перевести деньги на другой счёт.

Мошенники используют систему подмены телефонных номеров. У абонента высвечивается номер телефона полностью идентичный служебному номеру телефона следственного управления. За полгода зафиксировано более пяти фактов мошенничества.

- Разъясняем, что следователями все проверочные и следственные действия проводятся исключительно в подразделениях ведомства, о чем гражданин извещается в письменном виде, где указан его статус, основания для вызова, а также время и место проведения мероприятия. Кроме того, следователь имеет служебное удостоверение, которое по требованию может быть предъявлено гражданину для подтверждения данных о должностном лице следственного органа, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Следственное управление обращается к гражданам с просьбой проявлять бдительность при поступлении подобных телефонных звонков, не передавать мошенникам свои личные и персональные данные, в том числе сведения о банковских картах и счетах и не выполнять требования о проведении по ним каких-либо финансовых операций.

Как сообщал «Байкал-Daily», следователи Бурятии предупреждали об аналогичных преступлениях и просили граждан быть бдительными.   
Иркутская область

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