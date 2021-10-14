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Бурятский театр отправляется на гастроли в Алтайский край

Бурятский театр отправляется на гастроли в Алтайский край
Общество,  Фото:pixabay.com
В конце октября по обмену в Улан-Удэ приедет Алтайский театр кукол «Сказка»

С 19 по 22 октября театр кукол «Ульгэр» отправится с гастролями в город Барнаул Алтайского края.

В гастрольном репертуаре театр представит спектакли разных форм и жанров: это номинант российской национальной театральной премии «Золотая маска», спектакль «… и звали его Домино» (12+) (история чёрно-бурого лиса) по мотивам Эрнеста Сетон-Томпсона, режиссёр Яна Тумина, Александр Балсанов, спектакль «Дюймовочка, или Колыбельная для мамы» (6+), созданный по мотивам всем известной сказки Ганса Христиана Андерсена, режиссёр - заслуженный артист России Андрей Князьков, увлекательное театрализованное представление «УЛЬГЭРSHOW» (0+), режиссёр - Белигма Улзутуева.⠀

Гастроли пройдут в рамках программы «Большие гастроли для детей и молодёжи-2021». С 2017 года театр «Ульгэр» активно принимает участие в данной программе. С творчеством бурятского театра за эти годы познакомились многие регионы России: Башкортостан, Удмуртия, Татарстан, Саха (Якутия), Ингушетия, Чечня, Северная-Осетия и Южная-Осетия (Цхинвал).

В конце октября по обмену в Улан-Удэ приедет Алтайский театр кукол «Сказка» и покажет полюбившиеся барнаульцам спектакли, сообщили в театре «Ульгэр». 



спектакль

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