В конце октября по обмену в Улан-Удэ приедет Алтайский театр кукол «Сказка»
С 19 по 22 октября театр кукол «Ульгэр» отправится с гастролями в город Барнаул Алтайского края.
В гастрольном репертуаре театр представит спектакли разных форм и жанров: это номинант российской национальной театральной премии «Золотая маска», спектакль «… и звали его Домино» (12+) (история чёрно-бурого лиса) по мотивам Эрнеста Сетон-Томпсона, режиссёр Яна Тумина, Александр Балсанов, спектакль «Дюймовочка, или Колыбельная для мамы» (6+), созданный по мотивам всем известной сказки Ганса Христиана Андерсена, режиссёр - заслуженный артист России Андрей Князьков, увлекательное театрализованное представление «УЛЬГЭРSHOW» (0+), режиссёр - Белигма Улзутуева.⠀
Гастроли пройдут в рамках программы «Большие гастроли для детей и молодёжи-2021». С 2017 года театр «Ульгэр» активно принимает участие в данной программе. С творчеством бурятского театра за эти годы познакомились многие регионы России: Башкортостан, Удмуртия, Татарстан, Саха (Якутия), Ингушетия, Чечня, Северная-Осетия и Южная-Осетия (Цхинвал).
В конце октября по обмену в Улан-Удэ приедет Алтайский театр кукол «Сказка» и покажет полюбившиеся барнаульцам спектакли, сообщили в театре «Ульгэр».
Бурятский театр отправляется на гастроли в Алтайский край
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