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Ещё 124 жителя Бурятии заболели коронавирусом

Ещё 124 жителя Бурятии заболели коронавирусом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Скончались шесть пациентов с COVID-19

По данным управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 14 октября зарегистрировано 60503 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 48% (28974) приходится на жителей Улан-Удэ.

За минувшие сутки выявлено 124 новых больных коронавирусом.

Из выявленных за прошедшие сутки больных – 110 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Дезинфекция в очагах проведена на общей площади более 202 га. По состоянию на 14 октября, число контактных лиц –7002 человека.

По данным минздрава республики всего выздоровели от COVID-19 – 51 842 человек, в том числе за сутки 168.

В стационарах Бурятии получают лечение 720 пациентов с коронавирусом и подозрением на него, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 599. В отделениях реанимации находится 70 пациентов (из них старше 65 лет – 33), на ИВЛ –36 пациентов (из них старше 65 – 18), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 28.

Сейчас для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 929 коек: занято – 720, свободно – 209 коек. Занятость коечного фонда составляет 77,5%.

По данным медицинских организаций, амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2025 человек.

Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 1908 человек, в том числе за сутки 6 пациентов (в возрасте до 65 лет-1, старше 65 лет – 5 чел.).

коронавирус

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