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В Бурятии сразу 10 семейских коллективов снялись в клипе

В Бурятии сразу 10 семейских коллективов снялись в клипе
Общество, 
Съёмки проходили в двух местах

В Бурятии впервые сразу 10 семейских коллективов снялись в одном клипе.

Композиция создана для V международного фестиваля-конкурса фольклора старообрядческих художественных коллективов «Раздайся, корогод!». Авторы песни Виктор Паньков и Георгий Байбородин. Талантливые музыканты работают в республиканском центре народного творчества и поют в группе «Третий регион».

- Авторы песни совместно со съёмочной группой «Nemo Production» (режиссёр Артур Кириллов) сняли клип на песню. Впервые в одном музыкальном ролике участвует сразу 10 семейских коллективов, это почти 100 артистов. Съёмки прошли в Тарбагатайском районе и Этнографическом музее народов Забайкалья. Новая песня звучит в финале фильма-концерта (0+), снятого в рамках старообрядческого фестиваля, - сообщили в республиканском центре народного творчества.

В конце сентября в Бурятии состоялся V международный фестиваль-конкурс фольклора старообрядческих художественных коллективов «Раздайся, корогод!», посвящённый памяти Веры Долженко, заслуженного работника культуры республики, лауреата государственной премии Бурятии. В конкурсах приняли участие коллективы из 10 регионов России и Румынии.

Клип транслируется в конце фильма.

клип старообрядцы

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