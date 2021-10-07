В Бурятии сразу 10 семейских коллективов снялись в клипе

Клип транслируется в конце фильма.







<br />

В Бурятии впервые сразу 10 семейских коллективов снялись в одном клипе.Композиция создана для V международного фестиваля-конкурса фольклора старообрядческих художественных коллективов «Раздайся, корогод!». Авторы песни Виктор Паньков и Георгий Байбородин. Талантливые музыканты работают в республиканском центре народного творчества и поют в группе «Третий регион».- Авторы песни совместно со съёмочной группой «Nemo Production» (режиссёр Артур Кириллов) сняли клип на песню. Впервые в одном музыкальном ролике участвует сразу 10 семейских коллективов, это почти 100 артистов. Съёмки прошли в Тарбагатайском районе и Этнографическом музее народов Забайкалья. Новая песня звучит в финале фильма-концерта (0+), снятого в рамках старообрядческого фестиваля, - сообщили в республиканском центре народного творчества.В конце сентября в Бурятии состоялся V международный фестиваль-конкурс фольклора старообрядческих художественных коллективов «Раздайся, корогод!», посвящённый памяти Веры Долженко, заслуженного работника культуры республики, лауреата государственной премии Бурятии. В конкурсах приняли участие коллективы из 10 регионов России и Румынии.