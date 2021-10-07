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В Бурятии прошли учения по гражданской обороне

В Бурятии прошли учения по гражданской обороне
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Было задействовано свыше пяти тысяч человек

6 октября Бурятия участвовала в ежегодной Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне. Темой тренировки стали организация и ведение гражданской обороны на территории региона. В этом году к крупномасштабным учениям привлекли федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти республики, органы местного самоуправления и организации.

На приёмо-раздаточной станции сжиженного газа Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода были отработаны практические мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации и эвакуации населения из зоны поражения. В ходе тушения условного возгорания силами пожарно-спасательных подразделений МЧС России, газоспасателей Забайкальского центра аварийно-спасательных и экологических технологий, пожарной команды Улан-Удэнского ЛВРЗ, бригадой территориального центра медицины катастроф были условно спасены 11 пострадавших.

Кроме этого были проведены показные занятия с формированиями гражданской обороны Улан-Удэнского отделения ВСЖД ОАО «РЖД» с практическим развёртыванием поста радиационного, химического, биологического наблюдения, станции обеззараживания одежды, пункта выдачи средств индивидуальной защиты (СИЗ). Также привели в готовность защитное сооружение гражданской обороны.

В ходе занятий пост радиационного, химического, биологического наблюдения отработал действия по своевременному обнаружению радиоактивного и химического заражения (загрязнения), при сигналах оповещения «Радиационная опасность» и «Химическая тревога», определению уровня радиации и типа отравляющего вещества в районе расположения поста.

На станции обеззараживания одежды были продемонстрировали способы дезактивации, дегазации и дезинфекции одежды, показали работу звеньев разгрузки, выдачи и подготовки СИЗ к использованию и звена технической проверки противогазов.

В 10:40 запустили проверку систем оповещения населения, в том числе с прерыванием эфирного вещания на телевидении и радио.

Всего к учениям были привлечены 5613 человек и 536 единиц техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии. 
учения МЧС

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