Более 130 жителей Бурятии обратились на «горячую линию» по школьному питанию

Жалобы на качество горячего питания не поступали



В управлении Роспотребнадзора по Бурятии с 6 по 17 сентября проводилась «горячая линия» по организации горячего питания в школах.



Во время работы «горячей линии» поступило 137 обращений.



- Самые распространённые вопросы были связаны с организацией горячего питания для учащихся 1-4 классов, условиями приёма пищи в обеденном зале, а также с правилами личной гигиены перед приёмом пищи, - сообщили в управлении.



Кроме того, жителей интересовали вопросы о роли администрации школы при организации питания, соблюдении принципов здорового питания при реализации блюд и продуктов, об организации питания детей, имеющих нарушения состояния здоровья.



Всем обратившимся даны разъяснения. Обращения и жалобы на качество горячего питания не поступали.

