Жалобы на качество горячего питания не поступали
В управлении Роспотребнадзора по Бурятии с 6 по 17 сентября проводилась «горячая линия» по организации горячего питания в школах.
Во время работы «горячей линии» поступило 137 обращений.
- Самые распространённые вопросы были связаны с организацией горячего питания для учащихся 1-4 классов, условиями приёма пищи в обеденном зале, а также с правилами личной гигиены перед приёмом пищи, - сообщили в управлении.
Кроме того, жителей интересовали вопросы о роли администрации школы при организации питания, соблюдении принципов здорового питания при реализации блюд и продуктов, об организации питания детей, имеющих нарушения состояния здоровья.
Всем обратившимся даны разъяснения. Обращения и жалобы на качество горячего питания не поступали.
Более 130 жителей Бурятии обратились на «горячую линию» по школьному питанию
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Спортсмен из Бурятии получил её в номинации «Поворот судьбы»
В Улан-Удэ открылась выставка Русского географического общества. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Жалобы на качество горячего питания не поступали
Дедушка не дожил до яркого дебюта внука на чемпионате мира
Случаев падежа не выявлено
Обладатель бронзовой медали чемпионата мира рассказал о давлении, которое чувствовал
По легенде, самолёт совершил аварийную посадку и загорелся
Прокуратура разберётся, соответствуют ли кровати санитарным нормам
На арке располагается 86 ламп
За год в республике выявили более 340 случаев рака молочной железы
Престарелую Марфу ждала эвтаназия
Получившие штраф жители прилетели из самых разных стран
В отделениях лежат 20-летние и 30-летние пациенты с тяжёлой формой коронавируса
Коронавирус унёс жизни ещё нескольких пожилых больных
Отдыхающие оставляли самый разный мусор – от пакетов до шифера