Сборная республики возвратилась с 81 медалью и 4 кубками
С 1 по 4 октября в Новосибирске прошёл открытый чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по тхэквондо ИТФ «Кубок Сибири» и фестиваль по цветным поясам среди детей 7-10 лет, в котором приняли более 600 спортсменов из 6 регионов страны. Сборную Бурятии на соревнованиях представляли 100 спортсменов.
Воспитанники республиканской спортивной школы олимпийского резерва завоевали 4 медали чемпионата: Первое место занял Александр Бодров в спарринге среди мужчин до 71 кг. Золотую медаль в спарринге среди женщин до 57 кг и серебряную медаль в программе «формальный комплекс» выиграла Ангелина Пищалкина. Третье место у Никиты Борисова в спарринге среди мужчин до 64 кг.
Воспитанники спортивной школы №3 под руководством Игоря Цыбденова завоевали 13 медалей первенства: 5 серебряных и 3 бронзовых среди юниоров и юниорок 14-17 лет; 1 золотую, 1 бронзовую и 3 бронзовых среди юношей и девушек 11-13 лет. Также по результатам первенства воспитанники республиканской спортивной школы олимпийского резерва взяли 10 медалей. В личных зачётах на высшую ступень пьедестала поднялись два воспитанника Мухоршибирской спортивной школы.
Как сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ, 8 золотых, 8 серебряных, 10 бронзовых медалей и 2 серебряных, 2 бронзовых кубка в командных видах завоевала сборная Бурятии на чемпионате и первенстве СФО. Фестиваль по тхэквондо ИТФ принёс команде республики 55 медалей: 7 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовых в различных программах.
- Уже в конце октября в Греции пройдёт чемпионат и первенство Европы по тхэквондо ИТФ, где нашу республику в составе сборной России представят: мастер спорта России Александр Бодров, мастер спорта России Ангелина Пищалкина и кандидат в мастера спорта Дарья Шелопугина, - отметили в федерации тхэквондо Бурятии.
Тхэквондисты Бурятии успешно выступили на чемпионате и первенстве СФО
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