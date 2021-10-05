Депутаты Улан-Удэнского горсовета поздравили педагогов с праздником

На официальной странице городского совета в социальной сети опубликовали видео, где народные избранники приходят в родные школы, поздравляют своих педагогов и вручают им цветы и подарки. Трогательный ролик заканчивается тем, что депутаты говорят: «Дорогие учителя, спасибо, что вы были с нами. Спасибо, что вы есть».







Депутаты Улан-Удэнского горсовета поздравили своих учителей с праздником.День учителя отмечают в России ежегодно по всемирному календарю – 5 октября. Ранее - до 1994 года - праздник проводили в первое воскресенье октября.Всемирный профессиональный праздник всех работников сферы образования учредил ЮНЕСКО в 1994 году. Дата 5 октября выбрана не случайно: в этот день в 1966 году был принят первый международный документ, определяющий условия труда учителей – Рекомендация «О положении учителей».