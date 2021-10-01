В Улан-Удэ презентуют новый альбом группы «Намгар»

Над его созданием работали музыканты из разных стран
Шестой студийный альбом «Nayan Navaa» группы «Намгар», выпущенный этим летом, ранее возглавил международный чарт «Transglobal World Music Chart TWMC». В альбоме 11 треков – бурятские народные песни в их свежем, нетривиальном звучании.
- Над его созданием работали музыканты из разных стран. Сегодня, песни звучат в эфире зарубежных радиостанциях, - отмечают в пресс-службе театра «Байкал».
Улан-удэнцы услышат новый альбом в октябре (26-27 октября). Уже сейчас известно, что это будет концерт из двух отделений, где в одном прозвучат треки из нового альбома, а во втором - группа выступит с музыкантами национального оркестра Бурятии и солистами театра «Байкал».
Возрастное ограничение 6+
Над его созданием работали музыканты из разных стран
Строительные работы завершат к концу этого года
Родители пожаловались на восемь уроков в школе
МЧС провело крупные учения
Маленькие хищницы прибыли из Владивостока
В этом году у республиканской лиги КВН уникальный победитель
Родители Адисы Гармаевой поделились последними новостями
Обращение в прокуратуру направила детский омбудсмен
Девушка, получившая тяжелейшие травмы, продолжает лечение в Москве
Встреча проходила в БГУ
Вопрос решался через суд
Проект автора затронул тему бурятского языка
Последние в этом году соревнования состоятся 2 октября
Старшему поколению пожелали здоровья и долгих счастливых лет жизни
Осадков 1 октября не ожидается