В Улан-Удэ презентуют новый альбом группы «Намгар»

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Шестой студийный альбом «Nayan Navaa» группы «Намгар», выпущенный этим летом, ранее возглавил международный чарт «Transglobal World Music Chart TWMC». В альбоме 11 треков – бурятские народные песни в их свежем, нетривиальном звучании.- Над его созданием работали музыканты из разных стран. Сегодня, песни звучат в эфире зарубежных радиостанциях, - отмечают в пресс-службе театра «Байкал».Улан-удэнцы услышат новый альбом в октябре (26-27 октября). Уже сейчас известно, что это будет концерт из двух отделений, где в одном прозвучат треки из нового альбома, а во втором - группа выступит с музыкантами национального оркестра Бурятии и солистами театра «Байкал».