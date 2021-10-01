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В Улан-Удэ презентуют новый альбом группы «Намгар»

В Улан-Удэ презентуют новый альбом группы «Намгар»
Общество, 
Над его созданием работали музыканты из разных стран

Шестой студийный альбом «Nayan Navaa» группы «Намгар», выпущенный этим летом, ранее возглавил международный чарт «Transglobal World Music Chart TWMC». В альбоме 11 треков – бурятские народные песни в их свежем, нетривиальном звучании.

- Над его созданием работали музыканты из разных стран. Сегодня, песни звучат в эфире зарубежных радиостанциях, - отмечают в пресс-службе театра «Байкал».

Улан-удэнцы услышат новый альбом в октябре (26-27 октября). Уже сейчас известно, что это будет концерт из двух отделений, где в одном прозвучат треки из нового альбома, а во втором - группа выступит с музыкантами национального оркестра Бурятии и солистами театра «Байкал».


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музыканты

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