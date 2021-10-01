Жительница забайкальского села отметила 90 лет

Общество, Фото: пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края

Имениннице пожелали здоровья и долголетия



В конце сентября поздравления в селе Семиозерном Забайкальского края принимала Наталья Петровна Хмелевская. Она отпраздновала своё 90-летие.



- Наталья Петровна родилась в селе Урлук в большой семье. Отец в 1942 году ушёл на фронт, и Наташа осталась за старшую. До сих пор вспоминает, как они, совсем ещё дети, собирали для фронта с колхозных полей капусту и картошку. После войны Наталья Петровна пошла работать в колхоз и проработала здесь всю жизнь. Воспитала двоих детей: сына и дочь, сейчас воспитывает троих внуков и правнучку. Добросердечная, отзывчивая, так отзываются о ней родные и знакомые, – рассказала о жизни именинницы заведующая отделом ЗАГС Могочинского и Тунгиро-Олёкминского районов Надежда Кейсиди.



Юбиляра поздравили руководство района, пенсионного фонда и департамента ЗАГС. Ей пожелали здоровья и долголетия. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края.

