 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 октября

30 сентября

Популярное

Жительница забайкальского села отметила 90 лет

Жительница забайкальского села отметила 90 лет
Общество,  Фото:пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края
Имениннице пожелали здоровья и долголетия

В конце сентября поздравления в селе Семиозерном Забайкальского края принимала Наталья Петровна Хмелевская. Она отпраздновала своё 90-летие.

- Наталья Петровна родилась в селе Урлук в большой семье. Отец в 1942 году ушёл на фронт, и Наташа осталась за старшую. До сих пор вспоминает, как они, совсем ещё дети, собирали для фронта с колхозных полей капусту и картошку. После войны Наталья Петровна пошла работать в колхоз и проработала здесь всю жизнь. Воспитала двоих детей: сына и дочь, сейчас воспитывает троих внуков и правнучку. Добросердечная, отзывчивая, так отзываются о ней родные и знакомые, – рассказала о жизни именинницы заведующая отделом ЗАГС Могочинского и Тунгиро-Олёкминского районов Надежда Кейсиди.

Юбиляра поздравили руководство района, пенсионного фонда и департамента ЗАГС. Ей пожелали здоровья и долголетия. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края.
долгожитель юбилей Забайкальский край

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Баторе участники учений «Селенга» отдали дань уважения маршалу Победы
В Улан-Баторе участники учений «Селенга» отдали дань уважения маршалу Победы
Общество, 01.10.2021
В церемонии приняли участие военные из России и Монголии
Главврач Тункинской больницы поздравил с Днём пожилого человека
Главврач Тункинской больницы поздравил с Днём пожилого человека
Общество, 01.10.2021
Пожилые наставники всегда будут для медиков примером для подражания
В Иркутской области проведут фестивали коренных народов
В Иркутской области проведут фестивали коренных народов
Общество, 01.10.2021
Мероприятия приурочены к юбилею областного центра культуры
Утверждена предварительная концепция проекта «Большой Байкал»
Утверждена предварительная концепция проекта «Большой Байкал»
Общество, 01.10.2021
Для Бурятии и Иркутской области разработают единый мастер-план по туризму
Жительница забайкальского села отметила 90 лет
Жительница забайкальского села отметила 90 лет
Общество, 01.10.2021
Имениннице пожелали здоровья и долголетия
Сапсёрферы Бурятии стали призёрами всероссийских соревнований
Сапсёрферы Бурятии стали призёрами всероссийских соревнований
Общество, 01.10.2021
Спортсмены взяли три медали на дистанции «Лайт»
Велогонщики Иркутской области выиграли всероссийские соревнования
Велогонщики Иркутской области выиграли всероссийские соревнования
Общество, 01.10.2021
Сборная региона в течение трёх дней завоевала 44 награды
Пауэрлифтер Бурятии завоевала «малые» медали первенства мира
Пауэрлифтер Бурятии завоевала «малые» медали первенства мира
Общество, 01.10.2021
Юниорки соревновались в классическом троеборье
В Бурятии дети из дома-интерната поздравили пожилых в соццентре
В Бурятии дети из дома-интерната поздравили пожилых в соццентре
Общество, 01.10.2021
Воспитанники сделали для старшего поколения поздравительные открытки
В Иркутской области испортится погода
В Иркутской области испортится погода
Общество, 01.10.2021
Синоптики прогнозируют усиление ветра
В Улан-Удэ проверяют детский сад, который строят из газобетона
В Улан-Удэ проверяют детский сад, который строят из газобетона
Общество, 01.10.2021
Новый детский сад будет рассчитан на 280 мест
В Улан-Удэ осуждённые связали вещи для пенсионеров
В Улан-Удэ осуждённые связали вещи для пенсионеров
Общество, 01.10.2021
Отбывающие наказание женщины отправили пожилым людям подарки
Врачам Иркутской области доплатят за привитых от COVID-19
Врачам Иркутской области доплатят за привитых от COVID-19
Общество, 01.10.2021
За каждого вакцинированного выплатят по 200 рублей к зарплате
Полицейские спели для жителей дома престарелых в Улан-Удэ
Полицейские спели для жителей дома престарелых в Улан-Удэ
Общество, 01.10.2021
Бабушки и дедушки не хотели отпускать певцов в форме

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^