Имениннице пожелали здоровья и долголетия
В конце сентября поздравления в селе Семиозерном Забайкальского края принимала Наталья Петровна Хмелевская. Она отпраздновала своё 90-летие.
- Наталья Петровна родилась в селе Урлук в большой семье. Отец в 1942 году ушёл на фронт, и Наташа осталась за старшую. До сих пор вспоминает, как они, совсем ещё дети, собирали для фронта с колхозных полей капусту и картошку. После войны Наталья Петровна пошла работать в колхоз и проработала здесь всю жизнь. Воспитала двоих детей: сына и дочь, сейчас воспитывает троих внуков и правнучку. Добросердечная, отзывчивая, так отзываются о ней родные и знакомые, – рассказала о жизни именинницы заведующая отделом ЗАГС Могочинского и Тунгиро-Олёкминского районов Надежда Кейсиди.
Юбиляра поздравили руководство района, пенсионного фонда и департамента ЗАГС. Ей пожелали здоровья и долголетия. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края.
Жительница забайкальского села отметила 90 лет
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