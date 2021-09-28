Победителю вручили приз – 100 голов мелкого рогатого скота
В этом году в Туве за звание чемпиона народного праздника животноводов «Наадыма» по национальной борьбе хуреш боролись 128 сильнейших борцов республики. Состязания проходили из-за сложной эпидемиологической ситуации без зрителей.
Среди участников турнира были как именитые, неоднократно побеждавшие на подобных турнирах борцы, так и только начинающие борцовскую карьеру молодые «моге» с титулами «Начын». Из именитых хурешистов присутствовали 17-кратный чемпион турнира «Наадыма», единственный борец республики со званием «Кучутен» («Исполин-борец») Аяс Монгуш, шестикратный чемпион турнира «Наадыма», борец со званием «Чаан моге» («Слон-борец») Андрей Хертек и самый старший, но находящийся в прекрасной физической форме «Арзылан моге» («Лев-борец») Маадыр Монгуш.
Традиционно перед началом хуреша борцы исполнили ритуальный танец «девиг» – «танец орла». После почти шестичасовых схваток с семью турами на ковре остались четверо борцов, которые и разыграли призовые места. Третье и четвёртое места турнира разделили «Арзылан моге» из Сут-Хольского района Седен-Очур Кара-Сал и молодой борец из Эрзина Саян Лойгу. Им вручили сертификаты на 25 голов мелкого рогатого скота.
В финальном поединке схватились трёхкратный чемпион турниров «Наадым» «Чаан моге» («Борец Слон») республики Сайын-Белек Тюлюш и «Начын моге» («Борец Сокол») из Улуг-Хема Айдын Монгуш. Улуг-хемец ловким приёмом поборол своего соперника и впервые в своей борцовской карьере завоевал титул чемпиона и звание «Арзылан моге». Занявшему второе место «Чаан моге» Сайын-Белеку Тюлюшу вручили сертификат на 50 голов МРС. Победитель турнира, уроженец села Торгалыг Улуг-Хемского район, сумоист Айдын Монгуш получил в подарок 100 голов мелкого рогатого скота, а также ему присудят звание «Льва». Об этом сообщает пресс-служба правительства Тувы.
Чемпионом турнира «Наадым» в Туве стал сумоист
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Граждан переведут на домашнее наблюдение
Итоги первых туров подведут завтра, 29 сентября
Победителю вручили приз – 100 голов мелкого рогатого скота
Победу одержала команда «Железная маска» из Ленинского района
В Свято-Одигитриевском соборе прошли праздничные богослужения
Среди ветеранов победу праздновала команда КПРФ
Соревнования по национальной борьбе проводились в честь юбилея Агинского дацана
В Кяхтинский район юбиляр переехала с семьёй в 1959 году
Год назад ситуация была ещё хуже
В экспозицию передадут находки каменного, бронзового веков и средневековья
Актёр краевого театра занял первое место в номинации «Бардовская песня»
Ксения Зубакина выиграла три «золота» на дистанциях 50, 100 и 200 метров вольным стилем
Работы авторов отмечены в номинации «Детская проза»
Соревнования проходили в Астраханской области
В этом году активность клещей ниже, чем год назад