Чемпионом турнира «Наадым» в Туве стал сумоист

Общество, Фото: пресс-служба правительства Тувы

Победителю вручили приз – 100 голов мелкого рогатого скота



В этом году в Туве за звание чемпиона народного праздника животноводов «Наадыма» по национальной борьбе хуреш боролись 128 сильнейших борцов республики. Состязания проходили из-за сложной эпидемиологической ситуации без зрителей.



Среди участников турнира были как именитые, неоднократно побеждавшие на подобных турнирах борцы, так и только начинающие борцовскую карьеру молодые «моге» с титулами «Начын». Из именитых хурешистов присутствовали 17-кратный чемпион турнира «Наадыма», единственный борец республики со званием «Кучутен» («Исполин-борец») Аяс Монгуш, шестикратный чемпион турнира «Наадыма», борец со званием «Чаан моге» («Слон-борец») Андрей Хертек и самый старший, но находящийся в прекрасной физической форме «Арзылан моге» («Лев-борец») Маадыр Монгуш.



Традиционно перед началом хуреша борцы исполнили ритуальный танец «девиг» – «танец орла». После почти шестичасовых схваток с семью турами на ковре остались четверо борцов, которые и разыграли призовые места. Третье и четвёртое места турнира разделили «Арзылан моге» из Сут-Хольского района Седен-Очур Кара-Сал и молодой борец из Эрзина Саян Лойгу. Им вручили сертификаты на 25 голов мелкого рогатого скота.



В финальном поединке схватились трёхкратный чемпион турниров «Наадым» «Чаан моге» («Борец Слон») республики Сайын-Белек Тюлюш и «Начын моге» («Борец Сокол») из Улуг-Хема Айдын Монгуш. Улуг-хемец ловким приёмом поборол своего соперника и впервые в своей борцовской карьере завоевал титул чемпиона и звание «Арзылан моге». Занявшему второе место «Чаан моге» Сайын-Белеку Тюлюшу вручили сертификат на 50 голов МРС. Победитель турнира, уроженец села Торгалыг Улуг-Хемского район, сумоист Айдын Монгуш получил в подарок 100 голов мелкого рогатого скота, а также ему присудят звание «Льва». Об этом сообщает пресс-служба правительства Тувы.

