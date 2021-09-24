В Бурятии запущена «Школа выживания»

Общество, Фото: пресс-служба минобрнауки РБ

В Улан-Удэ настоящую школу выживания прошли ребята со всей республики



В Бурятии 23 сентября впервые запущен проект «Школа выживания. Древние технологии». Мероприятие состоялось на базе детского оздоровительно-образовательного центра «Берёзка» в Улан-Удэ. Участие приняли команды из Кабанского, Селенгинского, Кяхтинского, Тарбагатайского, Заиграевского районов и столицы республики.



- «Школу выживания» прошли все! Ребята добывали огонь, готовили пищу без подручных средств, изготовляли орудия труда и ориентировались на местности. Она дала им навыки самостоятельности и чувство взаимопомощи при совместных действиях. Проект расширяет кругозор, раскрывает творческий потенциал и развивает мышление, – рассказала Наталья Базарова, координатор проекта.



Проект направлен на социализацию детей, находящихся на различных видах учёта, а также на формирование основных навыков выживания в условиях дикой природы. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки РБ.

