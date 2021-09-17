В районе Забайкалья родилось три двойни подряд

Малышей назвали Вадим и Артём, Иван и Варвара, Ярослава и Кира



В Забайкальском крае рождения трёх двойняшек подряд зарегистрировали работники Борзинского отдела ЗАГС. В двух случаях новорожденные стали четвертым и пятым ребёнком в семье.



В одной из новорожденных двоен родились мальчики, Вадим и Артём. Они стали у своих родителей первенцами. Королевская двойня, в которой родились мальчик и девочка – четвёртый и пятый ребёнок в семье. Их родители назвали Иван и Варвара. Третьи двойняшки-девочки, Ярослава и Кира, не только стали четвёртым и пятым ребёнком, но и увеличили число дочек у своих родителей. Теперь в этой семье пять дочерей.



По данным единого госреестра, в 2020 году на территории Забайкальского края зарегистрировано рождение 126 двоен и двух троен. С начала 2021 года по настоящее время зарегистрировано рождение 86 двойняшек. Троен в 2021 году пока не рождалось, сообщает пресс-служба департамента ЗАГС региона.

