В Восточном военном округе выбрали лучшего старшину

Конкурс проводился в Забайкальском крае



В окружном учебном центре Восточного военного округа, дислоцированном в Забайкальском крае, завершился третий этап конкурса «Лучший старшина подразделения ВС РФ».



- Главная цель конкурса – повышение профессионального уровня подготовки старшин подразделений, а также проверка знаний и практических навыков старшин подразделений по ведению ротного хозяйства, - сообщает пресс-служба ВВО.



Участники соревновались в организации и ведении ротного хозяйства, ведении документации, выполнении нормативов противопожарной безопасности, сдаче нормативов по физической подготовке, строевой подготовке, а также в военно-профессиональной эстафете, по прохождению которой в основном и оценивались конкурсанты.



В конкурсе принимали участие 14 старшин от соединений ВВО. По результатам итоговых балов за все испытания почётное первое место занял старший прапорщик Иван Никитин. Победитель проходит службу в зенитном ракетном соединении ВВО в Приморском крае.

