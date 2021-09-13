Конкурс проводился в Забайкальском крае
В окружном учебном центре Восточного военного округа, дислоцированном в Забайкальском крае, завершился третий этап конкурса «Лучший старшина подразделения ВС РФ».
- Главная цель конкурса – повышение профессионального уровня подготовки старшин подразделений, а также проверка знаний и практических навыков старшин подразделений по ведению ротного хозяйства, - сообщает пресс-служба ВВО.
Участники соревновались в организации и ведении ротного хозяйства, ведении документации, выполнении нормативов противопожарной безопасности, сдаче нормативов по физической подготовке, строевой подготовке, а также в военно-профессиональной эстафете, по прохождению которой в основном и оценивались конкурсанты.
В конкурсе принимали участие 14 старшин от соединений ВВО. По результатам итоговых балов за все испытания почётное первое место занял старший прапорщик Иван Никитин. Победитель проходит службу в зенитном ракетном соединении ВВО в Приморском крае.
В Восточном военном округе выбрали лучшего старшину
Общество, Фото:
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