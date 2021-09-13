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В Бурятии в честь Михаила Асташова проведут велопробег

В Бурятии в честь Михаила Асташова проведут велопробег
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Торжественная встреча паралимпионика пройдёт в этот четверг

16 сентября в Улан-Удэ состоится торжественная встреча велогонщика из Бурятии, двукратного паралимпийского чемпиона Михаила Асташова. В программе мероприятия запланирован небольшой велопробег по городу и чествование победителя.

- Просьба к любителям велоспорта принять участие. Сбор в 16:30 возле центрального стадиона на велосипедах, в нарядной спортивной экипировке и шлемах. Устроим Михаилу достойный приём! – сообщает федерация велосипедного спорта республики.

Возрастное ограничение 0+
велопробег спорт Паралимпийские игры Бурятия Улан-Удэ

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