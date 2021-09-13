Торжественная встреча паралимпионика пройдёт в этот четверг
16 сентября в Улан-Удэ состоится торжественная встреча велогонщика из Бурятии, двукратного паралимпийского чемпиона Михаила Асташова. В программе мероприятия запланирован небольшой велопробег по городу и чествование победителя.
- Просьба к любителям велоспорта принять участие. Сбор в 16:30 возле центрального стадиона на велосипедах, в нарядной спортивной экипировке и шлемах. Устроим Михаилу достойный приём! – сообщает федерация велосипедного спорта республики.
Возрастное ограничение 0+
В Бурятии в честь Михаила Асташова проведут велопробег
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Торжественная встреча паралимпионика пройдёт в этот четверг
Фестиваль «Sup Race» впервые пройдёт на Арахлее
Обряд проведут при участии ограниченного количества людей
Открытие объекта запланировано в октябре-ноябре
Лауреатом стала писательница Алла Озорнина
Впервые в соревнованиях участвовали представители МЧС
Также в этот день состоялось освящение электронного звонаря в Одигитриевском соборе
Конкурс проводился в Забайкальском крае
Владимиру Гуркину исполнилось бы сегодня 70 лет
Екатерина Карнакова выиграла соревнования по тайскому боксу
Это касается взлётно-посадочной полосы, дорожек и перрона
Гран-при получила картина о таянии вечной мерзлоты
В Улан-Удэ презентовали главный приз «Байкальской рыбалки»
Вадим Редькин завоевал бронзовую медаль в упражнении длинный цикл
В Иволгинском дацане прошли соревнования по национальным видам спорта