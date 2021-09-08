В Бурятии наградят лидеров ТОС

Указ о награждении нагрудным знаком подписал глава республики
2 сентября подписан указ главы РБ №260 «О награждении нагрудным знаком «Лидер территориального общественного самоуправления в Республике Бурятия».
За значительный вклад в развитие территориального общественного самоуправления в регионе и укрепление гражданского общества нагрудным знаком «Лидер территориального общественного самоуправления в Республике Бурятия» было решено наградить:
- Арефьеву Любовь Яковлевну – сторожа первого разряда федерального государственного бюджетного учреждения «Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов» Селенгинского экспериментального рыбоводного завода;
- Быкову Ирину Борисовну - пенсионера;
- Васильеву Оюну Батуевну – главного эксперта муниципального казённого учреждения «Управление по развитию гражданских инициатив администрации г. Улан-Удэ»;
- Ворончихину Наталью Павловну – педагога дополнительного образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Районный дом детского творчества», муниципальное образование «Северо-Байкальский район»;
- Гескеева Василия Дугаровича – пенсионера;
- Гомбоеву Дарицу Георгиевну – главу личного подсобного хозяйства;
- Данжееву Дынсыман Ивановну – пенсионера;
- Денисенко Елену Николаевну - заведующего филиалом сельского дома культуры с. Гашей муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр сохранения развития национальных культур «Малая Родина», муниципальное образование «Мухоршибирский район»;
- Дунаева Александра Николаевича - педагога дополнительного образования муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Онохойский дом детского творчества», муниципальное образование «Заиграевский район»;
- Ендонову Юлию Жамсаевну – пенсионера;
- Жалсанову Маргариту Дабаевну - библиотекаря сельского поселения «Енгорбойское» муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система», муниципальное образование «Закаменский район»;
- Казарова Руслана Суреновича – пенсионера;
- Калашникову Наталью Юрьевну - специалиста по делопроизводству муниципального казённого учреждения администрации муниципального образования сельское поселение «Нижнежиримское», муниципальное образование «Тарбагатайский район»;
- Карпенко Екатерину Владимировну - культорганизатора Тарбагатайского сельского клуба муниципального образования сельское поселение «Кульское», муниципальное образование «Хоринский район»;
- Кожевникову Любовь Петровну - главу муниципального образования сельское поселение «Мостовское», муниципальное образование «Прибайкальский район»;
- Кузьмичеву Людмилу Николаевну – пенсионера;
- Курикалову Марину Ильиничну - заведующего филиалом «Дунгуйский сельский клуб» муниципального бюджетного учреждения «Районный центр культуры и досуга», муниципальное образование «Кяхтинский район»;
- Литвинцеву Ольгу Дмитриевну - главного специалиста по средствам массовой информации администрации муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозерск»;
- Молонову Ларису Васильевну – пенсионера;
- Мункоеву Юлию Геннадьевну - преподавателя хореографии структурного подразделения с. Усть-Эгита муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Сосново-Озёрская детская школа искусств», муниципальное образование «Еравнинский район»;
- Мухину Марину Сергеевну - заместителя директора по воспитательной работе муниципального автономного образовательного учреждения «Шигаевская средняя общеобразовательная школа», муниципальное образование «Кабанский район»;
- Намханову Татьяну Дашиевну - заведующего муниципальным бюджетным учреждением «Централизованная библиотечная система» Енхорской поселенческой библиотеки, муниципальное образование «Джидинский район»;
- Овчинникову Галину Ивановну - старосту с. Красноярово муниципального бюджетного учреждения «Халюта», муниципальное образование «Иволгинский район»;
- Орлову Любовь Филипповну – пенсионера;
- Перевалову Светлану Витальевну - старшего методиста муниципального бюджетного учреждения «Районный дом культуры», муниципальное образование «Бичурский район»;
- Петровскую Яну Валерьевну - начальника планово-экономического отделения военной части 96594-2;
- Скворцову Юлию Павловну - председателя совета территориального общественного самоуправления местной общественной организации «Территориальное общественное самоуправление «Зелёный двор»;
- Сытник Валентину Николаевну - уборщика бытовых и производственных помещений общества с ограниченной ответственностью «Икибзяк»;
- Тарнуеву Соелму Батуевну - заместителя директора по учебно-воспитательной работе муниципального учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества», муниципальное образование «Кижингинский район»;
- Федорову Тамару Павловну - заведующего муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Узко-Лугская начальная общеобразовательная школа», муниципальное образование «Бичурский район»;
- Цивилеву Ирину Ефимовну – пенсионера;
- Цыбикдоржиеву Татьяну Петровну - библиотекаря Тохойской детской библиотеки - филиала муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система», муниципальное образование «Селенгинский район»;
- Цыпылова Эдуарда Алексеевича – пенсионера;
- Цыремпилову Цымжидму Дулмацыреновну - специалиста по работе с населением администрации муниципального образования сельское поселение «Аргада», муниципальное образование «Курумканский район».
По предварительной информации, награждение состоится в ноябре 2021 года на региональном фестивале ТОС, сообщает пресс-служба ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Бурятия».
Справка
Нагрудный знак «Лидер территориального общественного самоуправления в Республике Бурятия» учреждён в 2017 году. Тогда же состоялось вручение первых знаков. С 2017 по 2021 год знак не вручался.
Решение о поощрении нагрудным знаком принимается указом главы республики по представлению органов местного самоуправления. К знаку прилагается соответствующее удостоверение. Знак должен носиться на правой стороне груди. Повторное награждение им не предусмотрено. Вручается в торжественной обстановке.
В Бурятии наградят лидеров ТОС
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