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В Аге выбрали сильнейших баторов в бурятском троеборье

В Аге выбрали сильнейших баторов в бурятском троеборье
Общество,  Фото:группа «Борцы Бурятии»
Победителем стал житель села Цаган-Ола

5 сентября фестиваль традиционных видов мужских игрищ в их исконном виде «Бабжын наадан» в третий раз собрал на берегу Онона богатырей Агинского Бурятского округа. Каждый участник игр, названных в честь древнего богатыря Бабжи Барас Батора, испытал свои силы и навыки сразу во всех трёх видах традиционного троеборья. Он должен был быть метким, уметь бороться и обуздать резвого скакуна.

В этом году свои силы в трёх национальных видах спорта попробовали 12 спортсменов. По итогам всех состязаний победителем – Абарга Баатаром фестиваля «Бабжын наадан» – стал 28-летний житель села Цаган-Ола Баир Дашидоржиев из рода Тогтор Хуасай. Победителю вручили денежный приз в размере 100 тысяч рублей и годовалого жеребца (дааган).

Звания «Арсалан» («лев») завоевал 26-летний харашибирец Балдан Содномов из рода Тогтор Хуасай. Организаторы вручили ему приз в 50 тысяч рублей, а также он стал обладателем бычка (буруун).

Звания «Бабжын нааданай Заан» («слон») удостоился 41-летний богатырь из села Кусочи Баир Батомункуев из рода Сагаангууд. Ему также вручены денежный приз в размере 30 тысяч рублей и живой баран (хонин).

Также были учреждены специальные призы от спонсоров. В рамках фестиваля была открыта сельская картинная галерея «Рисунок на Ононе» с работами местных художников. Артисты районного центра культуры и досуга Агинского района и села Цокто-Хангил украсили фестиваль своими творческими номерами, сообщает пресс-служба администрации округа.
спорт национальные виды спорта традиционные игры Агинский Бурятский округ Забайкальский край

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