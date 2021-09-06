Уровень реки опустился на восемь сантиметров
В Улан-Удэ уровень воды в Селенге на утро 6 сентября составляет 238 см. За сутки река опустилась ещё на восемь сантиметров.
- Слой выхода воды на пойму составляет восемь см, в ближайшие сутки ожидается спад уровня воды, - сообщили в администрации Улан-Удэ.
Уровень воды в Уде 109 см (-2 см за сутки).⠀
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Выход воды на пойму и подтопление низменных участков начинается при уровне Селенги и Уды 230 см.⠀
Критическая отметка в реке Селенга - 330 см, в реке Уда - 400 см.
Селенга в Улан-Удэ идёт на спад
Общество, Фото:
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