В Бурятии установили мемориальную доску в честь главы района

Общество, Фото: пресс-служба АСМО РБ

Георгий Павлов возглавлял Бичурский район в 1991-1995 и 1999-2009 годах



В Бурятии открыта мемориальная доска в честь Георгия Афанасьевича Павлова, первого главы Бичурского района республики. Церемония открытия состоялась 1 сентября в Бичурской школе №3, выпускником которой был Георгий Павлов.



Как сообщает пресс-служба ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Бурятия», инициатива увековечить память Георгия Павлова принадлежит территориальному общественному самоуправлению «Вдохновение». Осуществить задуманное помогли спонсоры.



Георгий Афанасьевич Павлов стал первым главой района с 1991 по 1995 годы. В 1999 году и 2003 году земляки вновь поддержали его на выборах. Последняя его должность – советник главы района. Георгия Павлова не стало 13 августа 2020 года.



- Он остался в памяти жителей настоящим патриотом района, – подчеркнули в администрации Бичурского района.

