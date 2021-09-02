Георгий Павлов возглавлял Бичурский район в 1991-1995 и 1999-2009 годах
В Бурятии открыта мемориальная доска в честь Георгия Афанасьевича Павлова, первого главы Бичурского района республики. Церемония открытия состоялась 1 сентября в Бичурской школе №3, выпускником которой был Георгий Павлов.
Как сообщает пресс-служба ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Бурятия», инициатива увековечить память Георгия Павлова принадлежит территориальному общественному самоуправлению «Вдохновение». Осуществить задуманное помогли спонсоры.
Георгий Афанасьевич Павлов стал первым главой района с 1991 по 1995 годы. В 1999 году и 2003 году земляки вновь поддержали его на выборах. Последняя его должность – советник главы района. Георгия Павлова не стало 13 августа 2020 года.
- Он остался в памяти жителей настоящим патриотом района, – подчеркнули в администрации Бичурского района.
В Бурятии установили мемориальную доску в честь главы района
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