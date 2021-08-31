Фестиваль состоится с 3 по 5 сентября в национальном музее республики
С 3 по 5 сентября в Бурятии пройдёт III международный фестиваль «Дни военно-исторического кино». В 2021 году фестиваль посвящён 800-летию Александра Невского и 80-летию битвы под Москвой. В Улан-Удэ кинопоказы проведут в музее истории Бурятии имени М. Н. Хангалова. Зрители увидят фильмы производства России, США и Венгрии.
3 сентября состоится показ российского фильма «Подольские курсанты» (12+) режиссёра Вадима Шмелёва. 4 сентября пройдёт показ американской кинокартины «Нюрнбергский процесс» (12+) режиссёра Стэнли Крамера. 5 сентября будет показана венгерская лента «Сын Саула» (18+) режиссёра Ласло Немеша. Начало сеансов в 15:00.
Как сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии, первый кинофестиваль «Дни военно-исторического кино» впервые был проведён в 2019 году. Основными площадками кинофестиваля стали кинозалы музея Победы и центра международной торговли. В 2019 году в рамках фестивальной программы были показаны 7 новинок отечественного кино, а также фильмы из стран Европы и Латинской Америки. Фестиваль посетили несколько тысяч зрителей. В 2020 году кинофестиваль прошёл на двух площадках, были показаны 14 кинокартин и проведено 18 спецсобытий. Фестиваль посетили более 5000 зрителей, общий медиаохват мероприятия составил 475 млн человек.
В Улан-Удэ пройдут «Дни военно-исторического кино»
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