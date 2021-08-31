Знамя будет храниться в новом музее «Наследие ДОСААФ»
Бурятскому ДОСААФ вернули историческое знамя. С этим знаменем связано много памятных для республики событий. Именно под ним вручали государственные награды, проводили торжественные мероприятия, пленумы, его несли впереди колонны на демонстрациях.
- На рубеже 80-х и 90-х годов минувшего века обком ДОСААФ Бурятии возглавлял Анатолий Еремеев. Он решил, что необходимо сохранить частицу того времени – знамя организации, чтобы оно не кануло в Лету, как многие другие ценности теперь уже бывшего СССР. Его решение поддержал и коллектив. Анатолий Иванович надеялся, что придёт время, когда знамя можно будет вернуть и ему не будет ничего угрожать, что его историческую ценность по достоинству оценят, – сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны Российской Федерации.
В преддверии 95-летия оборонного общества страны знамя вернулось домой. Анатолий Еремеев торжественно вручил его председателю регионального отделения ДОСААФ Бурятии Алексею Шагаеву. Теперь знамя будет храниться на самом почётном месте нового музея «Наследие ДОСААФ».
В Бурятии ДОСААФ вернули историческое знамя
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В Иркутской области реконструкторы совершили переход по территории Прибайкальского нацпарка
Фотоэкспозиция посвящена монетам с изображениями животных
Военнослужащие ВВО примут участие в праздновании столетия ВС Монголии
Охота на них разрешена с 15 сентября и до конца зимы
Соревнования проводились среди смешанных пар
Яков Полянский принимал участие в боях в Восточной Пруссии
Пелагея Гуржаева проработала в санатории посёлка Молоковка почти до 80 лет
В регионе будут готовить спортсменов для сборных команд России
По новому маршруту поезд отправится из Бурятии уже с 1 сентября
Выставка Дашинимы Намдакова и Жигжита Баясхаланова откроется в ходе Восточного экономического форума
Изменения связаны с ремонтными работами
81-летняя жительница Поселья разбила редкой красоты цветник в одиночку
Волонтёры нужны в том числе для работы расчистки затопленных дворов
«Большая вода» влияет на работу паромных переправ
Двукратный чемпион Паралимпиады из Бурятии опубликовал лаконичный пост