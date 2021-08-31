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В Бурятии ДОСААФ вернули историческое знамя

В Бурятии ДОСААФ вернули историческое знамя
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Знамя будет храниться в новом музее «Наследие ДОСААФ»

Бурятскому ДОСААФ вернули историческое знамя. С этим знаменем связано много памятных для республики событий. Именно под ним вручали государственные награды, проводили торжественные мероприятия, пленумы, его несли впереди колонны на демонстрациях.

- На рубеже 80-х и 90-х годов минувшего века обком ДОСААФ Бурятии возглавлял Анатолий Еремеев. Он решил, что необходимо сохранить частицу того времени – знамя организации, чтобы оно не кануло в Лету, как многие другие ценности теперь уже бывшего СССР. Его решение поддержал и коллектив. Анатолий Иванович надеялся, что придёт время, когда знамя можно будет вернуть и ему не будет ничего угрожать, что его историческую ценность по достоинству оценят, – сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны Российской Федерации.

В преддверии 95-летия оборонного общества страны знамя вернулось домой. Анатолий Еремеев торжественно вручил его председателю регионального отделения ДОСААФ Бурятии Алексею Шагаеву. Теперь знамя будет храниться на самом почётном месте нового музея «Наследие ДОСААФ».
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