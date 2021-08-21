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В Железнодорожном районе Улан-Удэ перекроют одну полосу дороги

В Железнодорожном районе Улан-Удэ перекроют одну полосу дороги
Общество,  Фото:pexels.com
Ремонтные работы продлятся до вечера

В субботу, 21 августа, будет ограничено движение в Железнодорожном районе Улан-Удэ, сообщили в МБУ «Горсвет».

На улицах Октябрьская, Комсомольская, Жуковского будет перекрыта одна полоса дороги в связи с масштабным обновлением уличного освещения МБУ «Горсвет». С 9:00-20:00 городские электрики произведут замену старых натриевых светильников на новые светодиодные.

МБУ «Горсвет» просит заранее выбирать маршрут с учётом вводимых ограничений, соблюдать требования дорожных знаков и отнестись с пониманием к данной ситуации.
ремонтные работы

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