Ремонтные работы продлятся до вечера
В субботу, 21 августа, будет ограничено движение в Железнодорожном районе Улан-Удэ, сообщили в МБУ «Горсвет».
На улицах Октябрьская, Комсомольская, Жуковского будет перекрыта одна полоса дороги в связи с масштабным обновлением уличного освещения МБУ «Горсвет». С 9:00-20:00 городские электрики произведут замену старых натриевых светильников на новые светодиодные.
МБУ «Горсвет» просит заранее выбирать маршрут с учётом вводимых ограничений, соблюдать требования дорожных знаков и отнестись с пониманием к данной ситуации.
В Железнодорожном районе Улан-Удэ перекроют одну полосу дороги
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