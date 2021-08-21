В Железнодорожном районе Улан-Удэ перекроют одну полосу дороги

Ремонтные работы продлятся до вечера



В субботу, 21 августа, будет ограничено движение в Железнодорожном районе Улан-Удэ, сообщили в МБУ «Горсвет».



На улицах Октябрьская, Комсомольская, Жуковского будет перекрыта одна полоса дороги в связи с масштабным обновлением уличного освещения МБУ «Горсвет». С 9:00-20:00 городские электрики произведут замену старых натриевых светильников на новые светодиодные.



МБУ «Горсвет» просит заранее выбирать маршрут с учётом вводимых ограничений, соблюдать требования дорожных знаков и отнестись с пониманием к данной ситуации.

