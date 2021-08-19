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В Иркутской области открыли север Ольхона

В Иркутской области открыли север Ольхона
Общество,  Фото:pixabay.com
Многочасовой ливень, вызвавший размытие дорог, прекратился

19 августа в Прибайкальском национальном парке Иркутской области разрешено открыть маршруты «Север Острова Ольхон» и «Курма - Кочериково» для посещения. Разрешения выдаются в установленном порядке. Об этом заявили на заседании оперативного штаба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

По данным руководителей территориальных лесничеств, на которых расположены вышеуказанные маршруты, осадки, вызвавшие размытие дорог, прекратились. Проезд при соблюдении ПДД, скоростного режима и учёта рельефа местности безопасен.

Ранее была возобновлена выдача разрешений на посещение Прибайкальского национального парка по маршруту «Бугульдейка – Б. Марта – Петрово». Погодные условия на этой территории позволили оценить класс пожарной опасности как самый низкий: 1 из 5 возможных. Об этом сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».
Иркутская область национальный парк Ольхон Байкал ливень пожароопасный период

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