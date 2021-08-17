Выпускники из Рязани и Перми пополнили ряды УФСИН по Бурятии

11 молодых сотрудников прибыли в республику для прохождения дальнейшей службы. Среди них выпускники Академии права и управления ФСИН России в Рязани, Вологодского института права и экономики ФСИН и Пермского института ФСИН. Все они назначены на должности и распределены для несения службы в Бурятии.







После торжественной части новые сотрудники посетили постоянно действующую экспозицию УФСИН по Бурятии. Для них провели экскурсию и рассказали об истории регионального пенитенциарного ведомства.





Ряды сотрудников уголовно-исполнительной системы Бурятии пополнились молодыми специалистами. В торжественной обстановке выпускникам высших учебных заведений ФСИН России вручили служебные удостоверения.- С напутственными словами к молодым офицерам обратились временно исполняющий обязанности УФСИН России по Бурятии Борис Чистяков и заместитель начальника управления Алексей Кочетов. Они пожелали беречь честь мундира, стать настоящими профессионалами и добиться высоких результатов в служебной деятельности. Также с поздравлениями выступили ветераны уголовно-исполнительной системы региона, - сообщили в пресс-службе ведомства.