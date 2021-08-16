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В Чите впервые прошёл отборочный турнир по воркауту

В Чите впервые прошёл отборочный турнир по воркауту
Общество,  Фото:федерация воркаута Забайкальского края
Спортсмены из Забайкалья представят край на чемпионате России в Екатеринбурге

Впервые в Чите состоялись отборочные соревнования на чемпионат России по воркауту. Шесть атлетов, занявшие призовые места, отправятся представлять Забайкальский край на всероссийском уровне.

В результате соревнований определены победители и призёры в категории «Дети, юниоры»:
- 1 место – Максим Трутаев;
- 2 место – Кирилл Радченко;
- 3 место – Артём Литунчин.

В категории «Взрослые»:
- 1 место – Николай Гончаренко;
- 2 место – Владислав Тукаев;
- 3 место – Илья Банин.

Чемпионат России по воркауту пройдёт с 18 по 19 сентября в городе Екатеринбурге, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
Чита Забайкальский край чемпионат России воркаут спорт

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