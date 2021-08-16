В Чите впервые прошёл отборочный турнир по воркауту

Общество, Фото: федерация воркаута Забайкальского края

Спортсмены из Забайкалья представят край на чемпионате России в Екатеринбурге



Впервые в Чите состоялись отборочные соревнования на чемпионат России по воркауту. Шесть атлетов, занявшие призовые места, отправятся представлять Забайкальский край на всероссийском уровне.



В результате соревнований определены победители и призёры в категории «Дети, юниоры»:

- 1 место – Максим Трутаев;

- 2 место – Кирилл Радченко;

- 3 место – Артём Литунчин.



В категории «Взрослые»:

- 1 место – Николай Гончаренко;

- 2 место – Владислав Тукаев;

- 3 место – Илья Банин.



Чемпионат России по воркауту пройдёт с 18 по 19 сентября в городе Екатеринбурге, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.

