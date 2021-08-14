В Бурятии наградили спортсменов и тренеров

Торжественная церемония вручения государственных спортивных премий, наград Бурятии и ведомственных наград министерства спорта России состоялась в субботу, 14 августа в правительстве республики. Тренеров и спортсменов на торжественном мероприятии, посвящённому Дню физкультурника, поздравил глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.
- Благодарю наших спортсменов и тренеров за вашу силу и стремление. Вы образец, за вами тянется молодёжь, понятно, что ваш путь нелёгкий, путь к вершине он тяжёлый, непростой и не все даётся сразу. Но, главное, по этому пути идти, не сворачивать, не сдаваться и двигаться вперёд, и вы это показываете своим примером, - подчеркнул Алексей Цыденов.
Всего в этот день вручено 17 наград и государственных премий в области физической культуры и спорта:
- Сертификатом на сумму 100 686 рублей награждён мастер спорта России, бронзовый призёр Первенства мира, Дмитрий Коломин за золотую медаль Первенства Европы и серебряную медаль Чемпионата Европы по гиревому спорту в дисциплинах «двоеборье» и «толчок длинный цикл - эстафета»;
- Сертификатом на сумму 134 940 рублей награждён мастер спорта России международного класса, серебряный призёр чемпионата мира, Сергей Каргин за серебряную и бронзовую медали Чемпионата Европы по гиревому спорту в дисциплинах «толчок длинный цикл - эстафета» и «толчок длинный цикл»;
- Сертификатом на сумму 116 256 рублей награждён мастер спорта России международного класса, чемпион мира, Андрей Рассадин за серебряную медаль Чемпионата Европы по гиревому спорту в дисциплине «двоеборье», также спортсмену вручён сертификат на сумму 235 626 рублей, за успешную подготовку победителя Первенства Европы, серебряных и бронзового призёра Чемпионата Европы по гиревому спорту;
- Сертификатом на сумму 155 700 рублей награждена заслуженный мастер спорта России, трёхкратная чемпионка Европы Стальвира Оршуш за золотую медаль Чемпионата Европы по вольной борьбе;
- Сертификатом на сумму 155 700 рублей награждён заслуженный тренер России Максим Молонов за успешную подготовку победителя Чемпионата Европы по вольной борьбе;
- Сертификатом на сумму 207 600 рублей награждена заслуженный мастер спорта России, серебряный призёр Олимпийских игр Светлана Гомбоева за золотую медаль Чемпионата Европы по стрельбе из лука в командном зачёте
- Сертификатом на сумму 207 600 рублей за успешную подготовку победителя Чемпионата Европы по стрельбе из лука в командном зачёте награждён заслуженный тренер России Константин Эрдыниев
- Сертификатом на сумму 648 750 рублей награждён мастер спорта России, серебряный призёр чемпионата мира, Михаил Асташов за серебряную и бронзовую медали Чемпионат мира по велоспорту на шоссе среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата
- Сертификатом на сумму 648 750 рублей за успешную подготовку серебряного и бронзового призёра Чемпионата мира по велоспорту на шоссе среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата награждён заслуженный тренер Республики Бурятия Николай Тетерин.
- За высокие достижения в физической культуре и спорте, пропаганду здорового образа жизни среди населения Бурятии, Почётная грамота Республики Бурятия вручена председателю Региональной спортивной общественной организации «Федерация тайского бокса – муйатай Республики Бурятия» Жаргалу Очирову
За заслуги в развитии физической культуры и спорта, совершенствовании системы физического воспитания населения, массового спорта, спорта высших достижений, удостоверение и нагрудный знак «Заслуженный работник физической культуры Республики Бурятия» награждены:
- Тренер по стрельбе из лука муниципального бюджетного учреждения «Баргузинская спортивная школа» Надежда Будаева;
- Директор муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва №10 имени Геннадия Николаевича Манжуева» г.Улан-Удэ Алдар Жамбалов;
- Тренер муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва №10 имени Геннадия Николаевича Манжуева» Дугар Жамсуев
За многолетнюю и плодотворную работу по развитию физической культуры и спорта в Российской Федерации Благодарность Министра спорта России, вручена:
- директору Автономного учреждения Республики Бурятия «Центр спортивной подготовки» Юлии Коцюба;
- руководителю – главному бухгалтеру Государственного бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия Министерства спорта и молодёжной политики Республики Бурятия» Елене Лудуповой;
- За существенный вклад в развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации, удостоверение и почётный знак «За заслуги развитии физической культуры и спорта» Министерства спорта России, вручены тренеру муниципального бюджетного учреждения «Онохойская спортивная школа» Валерию Бражник. Этот почётный знак является наивысшей формой поощрения за заслуги в отрасли физической культуры и спорта в Российской Федерации.
- За особые заслуги перед Республикой Бурятия, способствующие повышению авторитета Республики Бурятия в Российской Федерации и за рубежом, почётное звание «Почётный гражданин Республики Бурятия» присвоено тренеру автономного учреждения Республики Бурятия «Республиканская спортивная школа олимпийского резерва», Заслуженному тренеру России и РСФСР Валерию Иванову.