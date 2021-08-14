В Бурятии наградили спортсменов и тренеров









Торжественная церемония вручения государственных спортивных премий, наград Бурятии и ведомственных наград министерства спорта России состоялась в субботу, 14 августа в правительстве республики. Тренеров и спортсменов на торжественном мероприятии, посвящённому Дню физкультурника, поздравил глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.- Благодарю наших спортсменов и тренеров за вашу силу и стремление. Вы образец, за вами тянется молодёжь, понятно, что ваш путь нелёгкий, путь к вершине он тяжёлый, непростой и не все даётся сразу. Но, главное, по этому пути идти, не сворачивать, не сдаваться и двигаться вперёд, и вы это показываете своим примером, - подчеркнул Алексей Цыденов.- Сертификатом на сумму 100 686 рублей награждён мастер спорта России, бронзовый призёр Первенства мира, Дмитрий Коломин за золотую медаль Первенства Европы и серебряную медаль Чемпионата Европы по гиревому спорту в дисциплинах «двоеборье» и «толчок длинный цикл - эстафета»;- Сертификатом на сумму 134 940 рублей награждён мастер спорта России международного класса, серебряный призёр чемпионата мира, Сергей Каргин за серебряную и бронзовую медали Чемпионата Европы по гиревому спорту в дисциплинах «толчок длинный цикл - эстафета» и «толчок длинный цикл»;- Сертификатом на сумму 116 256 рублей награждён мастер спорта России международного класса, чемпион мира, Андрей Рассадин за серебряную медаль Чемпионата Европы по гиревому спорту в дисциплине «двоеборье», также спортсмену вручён сертификат на сумму 235 626 рублей, за успешную подготовку победителя Первенства Европы, серебряных и бронзового призёра Чемпионата Европы по гиревому спорту;- Сертификатом на сумму 155 700 рублей награждена заслуженный мастер спорта России, трёхкратная чемпионка Европы Стальвира Оршуш за золотую медаль Чемпионата Европы по вольной борьбе;- Сертификатом на сумму 155 700 рублей награждён заслуженный тренер России Максим Молонов за успешную подготовку победителя Чемпионата Европы по вольной борьбе;- Сертификатом на сумму 207 600 рублей награждена заслуженный мастер спорта России, серебряный призёр Олимпийских игр Светлана Гомбоева за золотую медаль Чемпионата Европы по стрельбе из лука в командном зачёте- Сертификатом на сумму 207 600 рублей за успешную подготовку победителя Чемпионата Европы по стрельбе из лука в командном зачёте награждён заслуженный тренер России Константин Эрдыниев- Сертификатом на сумму 648 750 рублей награждён мастер спорта России, серебряный призёр чемпионата мира, Михаил Асташов за серебряную и бронзовую медали Чемпионат мира по велоспорту на шоссе среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата- Сертификатом на сумму 648 750 рублей за успешную подготовку серебряного и бронзового призёра Чемпионата мира по велоспорту на шоссе среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата награждён заслуженный тренер Республики Бурятия Николай Тетерин.- За высокие достижения в физической культуре и спорте, пропаганду здорового образа жизни среди населения Бурятии, Почётная грамота Республики Бурятия вручена председателю Региональной спортивной общественной организации «Федерация тайского бокса – муйатай Республики Бурятия» Жаргалу Очирову- Тренер по стрельбе из лука муниципального бюджетного учреждения «Баргузинская спортивная школа» Надежда Будаева;- Директор муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва №10 имени Геннадия Николаевича Манжуева» г.Улан-Удэ Алдар Жамбалов;- Тренер муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва №10 имени Геннадия Николаевича Манжуева» Дугар ЖамсуевЗа многолетнюю и плодотворную работу по развитию физической культуры и спорта в Российской Федерации Благодарность Министра спорта России, вручена:- директору Автономного учреждения Республики Бурятия «Центр спортивной подготовки» Юлии Коцюба;- руководителю – главному бухгалтеру Государственного бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия Министерства спорта и молодёжной политики Республики Бурятия» Елене Лудуповой;- За существенный вклад в развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации, удостоверение и почётный знак «За заслуги развитии физической культуры и спорта» Министерства спорта России, вручены тренеру муниципального бюджетного учреждения «Онохойская спортивная школа» Валерию Бражник. Этот почётный знак является наивысшей формой поощрения за заслуги в отрасли физической культуры и спорта в Российской Федерации.- За особые заслуги перед Республикой Бурятия, способствующие повышению авторитета Республики Бурятия в Российской Федерации и за рубежом, почётное звание «Почётный гражданин Республики Бурятия» присвоено тренеру автономного учреждения Республики Бурятия «Республиканская спортивная школа олимпийского резерва», Заслуженному тренеру России и РСФСР Валерию Иванову.