Ситуация находится на контроле профильных ведомств
11 августа Росводресурсы приняли решение вернуться к прежнему режиму работы Иркутской ГЭС. Это необходимо для снижения интенсивности наполнения Байкала и Иркутского водохранилища. Уровень Ангары в Иркутске снизился на 7 см за сутки и продолжает падать. С 12 августа сбросные расходы увеличили на 200 куб. м/с – до 3300 куб. м/с.
Напомним, до этого в течении двух суток с 9 августа для пропуска пика паводка на Иркуте, а также чтобы избежать новых подтоплений в нижнем бьефе плотины, сбросы Иркутской ГЭС были уменьшены до 3100 куб. м/с. Изменения объёма сбрасываемой воды контролирует Енисейское бассейновое водное управление.
- За счёт того, что в течении двух суток у нас был снижен сброс воды до объёмов 3100 куб. м/с, мы сбросили большую воду Иркута. Соответственно, в районе Ангары не произошло дальнейшего подтопления. Более того, ушла вода с улиц Овражная и Костромская в Иркутске, - прокомментировал начальник отдела водных ресурсов по Иркутской области Михаил Людвиг.
По сообщению главного управления МЧС России по Иркутской области, ситуация, связанная с режимом работы Иркутского гидроузла, находится на особом контроле.
По информации Гидрометцентра по Иркутской области, 12 августа на реке Ангара в районе города Иркутск наблюдается понижение уровня воды на 1-11 см, на реке Иркут – понижение на 12 см. Отметки уровня воды ниже критических.13-14 августа на реке Иркут ожидается колебание уровня воды в пределах 5-15 см, ожидаемые отметки уровня воды ниже критических.
Гидрологическая обстановка находится и на контроле администрации Иркутска. Круглосуточно работает телефон доверия: 8(3952) 40-99-99, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Иркутской области.
На Иркутской ГЭС вновь увеличили сброс воды
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Стала известна программа лаборатории режиссёров оперы
Стороны обсудили строительство дацанов, кумысоварение и бурятский язык
Её вручают за активную общественно-патриотическую деятельность в Иркутской области
В учениях приняли участие мотострелковые и танковые подразделения, а также разведгруппы
Семь пар супругов чествовали в Агинском районе
Экипажи проекта проплывут по рекам от Иркутска до устья Амура
Ситуацию планируют отслеживать при помощи беспилотников
Ситуация находится на контроле профильных ведомств
Соревнования по вольной борьбе среди юниоров пройдут в Уфе
Нацмузей республики собирает материалы в районных музеях для уникального проекта
Выдача разрешений приостановлена в трёх лесничествах
Артём Черноусов удостоился медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени
Объект введут в эксплуатацию 1 сентября
Абсолютные чемпионы получили призы от Даши Намдакова
Даниил Николаев взял «бронзу» в парной стрельбе из малокалиберной винтовки