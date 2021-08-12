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12 августа

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На Иркутской ГЭС вновь увеличили сброс воды

На Иркутской ГЭС вновь увеличили сброс воды
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Ситуация находится на контроле профильных ведомств

11 августа Росводресурсы приняли решение вернуться к прежнему режиму работы Иркутской ГЭС. Это необходимо для снижения интенсивности наполнения Байкала и Иркутского водохранилища. Уровень Ангары в Иркутске снизился на 7 см за сутки и продолжает падать. С 12 августа сбросные расходы увеличили на 200 куб. м/с – до 3300 куб. м/с.

Напомним, до этого в течении двух суток с 9 августа для пропуска пика паводка на Иркуте, а также чтобы избежать новых подтоплений в нижнем бьефе плотины, сбросы Иркутской ГЭС были уменьшены до 3100 куб. м/с. Изменения объёма сбрасываемой воды контролирует Енисейское бассейновое водное управление.

- За счёт того, что в течении двух суток у нас был снижен сброс воды до объёмов 3100 куб. м/с, мы сбросили большую воду Иркута. Соответственно, в районе Ангары не произошло дальнейшего подтопления. Более того, ушла вода с улиц Овражная и Костромская в Иркутске, - прокомментировал начальник отдела водных ресурсов по Иркутской области Михаил Людвиг.

По сообщению главного управления МЧС России по Иркутской области, ситуация, связанная с режимом работы Иркутского гидроузла, находится на особом контроле.

По информации Гидрометцентра по Иркутской области, 12 августа на реке Ангара в районе города Иркутск наблюдается понижение уровня воды на 1-11 см, на реке Иркут – понижение на 12 см. Отметки уровня воды ниже критических.13-14 августа на реке Иркут ожидается колебание уровня воды в пределах 5-15 см, ожидаемые отметки уровня воды ниже критических.

Гидрологическая обстановка находится и на контроле администрации Иркутска. Круглосуточно работает телефон доверия: 8(3952) 40-99-99, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Иркутской области.
Иркутская область уровень воды ГЭС Ангара Байкал

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