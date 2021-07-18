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Забайкальские лучники примут участие в Паралимпийских играх

Забайкальские лучники примут участие в Паралимпийских играх
Общество,  Фото:pixabay.com
Паралимпийские игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября

Забайкальские спортсмены Татьяна Жалсабон и Бато Цыдендоржиев вошли в состав сборной команды России по стрельбе из лука среди лиц с повреждением опорно-двигательного аппарата для участия на Паралимпийских играх в Токио, которые пройдут с 24 августа по 5 сентября. Об этом сообщили в правительстве Забайкальского края.

- Мечта каждого спортсмена участвовать на Олимпийских (Паралимпийских) играх. Попасть на такие крупные соревнования очень сложно. Это результат слаженной и системной работы тренерского состава, спортсменов, спортивных школ, федерации стрельбы из лука, министерства спорта Забайкальского края, поддержка родных и близких, администрации Агинского Бурятского округа. Радует, что Галсан Базаржапов, Татьяна Жалсабон и Бато Цыдендоржиев смогут представить нашу малую Родину на самых крупных соревнованиях мирового масштаба, - сказал директор спортивной школы олимпийского резерва по адаптивным и национальным видам спорта края Дашинима Батоболотов.

В Чехии в городе Нове-Место с 3 по 11 июля проходил заключительный квалификационный турнир по стрельбе из лука к XVI Паралимпийским летним играм в городе Токио, где спортсмены из Забайкальского края: Татьяна Жалсабон, Бато Цыдендоржиев, Кирилл Смирнов завоевали бронзовые медали.
спорт

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