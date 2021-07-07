Бурятия поблагодарила врача из Чувашии за помощь в борьбе с COVID-19

Евгений Кузнецов вернулся в Чебоксары
5 июля министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова и главный врач больницы скорой медицинской помощи (БСМП) Дамбинима Самбуев вручили анестезилогу-реаниматологу из Чувашии Евгению Кузнецову благодарность «За оказанную практическую помощь».
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Как сообщал «Байкал-Daily», Евгений Кузнецов прибыл 27 июня для оказания практической помощи БСМП
. 5 июля он полетел на Родину, чтобы продолжить работу в Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования в городе Чебоксары.
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В БСМП сейчас также трудятся два врача-инфекциониста и два врача анестезиолога-реаниматолога из Башкирии.
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- Выражаем огромную благодарность нашим коллегам за помощь в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, - сообщили в пресс-службе минздрава республики.
Евгений Кузнецов вернулся в Чебоксары
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