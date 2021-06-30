Врачей распределили по разным больницам Улан-Удэ
По просьбе минздрава Бурятии и по распоряжению министра здравоохранения России Михаила Мурашко в республику прибыли врачи анестезиологи-реаниматологи из разных регионов страны. Они будут помогать бурятским коллегам бороться с COVID-19.
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Евгений Кузнецов, врач анестезиолог-реаниматолог федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования (Чебоксары) приехал на помощь в больницу скорой медицинской помощи (БСМП).
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Ольга Сытик, анестезиолог-реаниматолог медицинского радиологического научного центра имени Анатолия Цыба (филиал в Калужской области, город Обнинск), будет трудиться в городской больнице №4.
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Магомед-Эмме Сугаитов, анестезиолог-реаниматолог Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена отправился в республиканскую клиническую инфекционную больницу.
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- Несмотря на острый дефицит в стране врачей анестезиологов-реаниматологов, в наш регион приехали профессионалы своего дела, чтобы помочь нам победить COVID-19. Выражаем огромную благодарность коллегам за помощь в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Надеемся, на плодотворное сотрудничество! – сообщили в пресс-службе республиканского минздрава.
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Как сообщал «Байкал-Daily», о том, что Бурятия ждёт медиков минздрава России, на прошлой неделе рассказала министр здравоохранения республики Евгения Лудупова. Бурятия просила о 12 анестезиологах и восемь инфекционистах.
В Бурятию по поручению минздрава России приехали медики
Общество, Фото:
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