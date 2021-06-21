Михаил Асташов вновь доказал, что достоин попадания на Паралимпиаду
20 июня Михаил Асташов завоевал золото на чемпионате мира по триатлону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Чемпионат состоялся в городе Ла-Корунья в Испании.
Михаил завоевал чемпионский титул в триатлоне: плавание на дистанции 750 метров, 20-километровая велосипедная гонка и бег на 5 км. В борьбе за золото спортсмен из Бурятии опередил двух испанцев Лайонеля Моралеса и Хосе Хоакина.
- Михаил Асташов в очередной раз доказал, что достоин представлять сборную России на Паралимпийских играх в Токио, - подчеркнули представители республиканской спортивно-адаптивной школы Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в первой половине июня Михаил успешно выступил на чемпионате мира по велоспорту на шоссе среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения в Португалии. Асташов завоевал две медали – серебряную и бронзовую. В обоих случаях Михаилу совсем чуть-чуть не хватило до золотых наград.
Михаил Асташов – уникальный спортсмен, родившийся без рук и ног, выросший без родителей, но доказавший, что его способности безграничны.
«Моя жизнь – это история преодоления: себя, обстоятельств, предрассудков. Но я ни о чём не жалею, наоборот, мне хочется показать людям, что всё в жизни зависит только от нас самих», - рассказывал Михаил ранее в интервью.
Параспортсмен из Бурятии стал чемпионом мира
Общество, Фото:
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