Параспортсмен из Бурятии взял серебро и бронзу чемпионата мира

Михаилу Асташову совсем чуть-чуть не хватило до золота
В Португалии с 9 по 13 июня прошёл чемпионат мира по велоспорту на шоссе среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения. Соревнования состоялись на гоночной трассе в курортном городе Кашкайша. За медали боролись более 300 спортсменов из 39 стран.
Спортсмен из Бурятии Михаил Асташов завоевал две медали – серебряную и бронзовую. В обоих случаях Михаилу совсем чуть-чуть не хватило до золотых наград.
Серебряную медаль он завоевал в индивидуальной гонке с раздельным стартом.
- В первый день я выступал в гонке с раздельным стартом на время. И мне удалось завоевать второе место, отстав от лидера испанца всего на пять секунд. Зато есть к чему стремиться. Трасса для меня технически сложная, и вдобавок дует порывистый ветер... Поэтому, учитывая это, я очень доволен своим результатом. Как и всегда, поняли свои ошибки и недоработки, нужно работать и дальше для достижения своей цели! – написал после гонки на своей странице Михаил Асташов.
Бронзу Михаил выиграл в групповой гонке.
- Михаил Асташов показал одинаковое время с Senska Pierre (Германия) и Ten Argiges Ricardo (Испания) 01:46:16. Тройка лидеров, оторвавшись, лидировала почти одновременно! – сообщили в республиканской спортивно-адаптивной школе. – Поздравляем нашего спортсмена и тренеров с высоким результатом!
Михаил Асташов, в свою очередь, поблагодарил всех, кто его поддерживает. «Ваше внимание - это придает мне мотивации и сил стремиться к своей мечте», - поделился спортсмен.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в конце мая Михаил выиграл чемпионат России по паратриатлону. В начале мая он завоевал золотую медаль на Кубке мира по паравелоспорту на шоссе.
В апреле Михаил Асташов завоевал две медали, одну из них золотую, на чемпионате России по велоспорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Он приближается к главной цели – попаданию на Паралимпийские Игры.
Михаил Асташов – уникальный спортсмен, родившийся без рук и ног, выросший без родителей, но доказавший, что его способности безграничны.
«Моя жизнь – это история преодоления: себя, обстоятельств, предрассудков. Но я ни о чём не жалею, наоборот, мне хочется показать людям, что всё в жизни зависит только от нас самих», - рассказывал Михаил ранее в интервью.
Справка:
Велоспорт был впервые включен в программу VII Паралимпийских летних игр 1984 года в Нью-Йорке и Сток-Мандевиле. В соревнованиях принимают участие спортсмены с церебральным параличом, ампутациями и другими поражениями опорно-двигательного аппарата, а также с нарушением зрения. Гонки проходят на велосипедах, трициклах, тандемах и хендбайках. На XVI Паралимпийских летних играх в Токио в велоспорте будет разыгран 51 комплект медалей, спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата разыграют 43 комплекта, а спортсмены с нарушением зрения – восемь.
Параспортсмен из Бурятии взял серебро и бронзу чемпионата мира
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Михаилу Асташову совсем чуть-чуть не хватило до золота
Третья волна коронавируса разрастается стремительными темпами
В России сняли ролик с представителями 89 национальностей
С мужчиной, который два года не может избавиться от икоты, связалась помощник министра здравоохранения России
Местами кратковременные дожди
Волонтёрам предоставляются места для проживания, питание и экипировка
10-летний мальчик находился на улице ночью один
Прошли мастер-классы, конкурс на самое быстрое поедание бууз. ВИДЕО
Работы по восстановлению целебного источника начались два года назад
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с соревнований
Сотрудники заполненного госпиталя обратились к жителям Бурятии
На место выехали сотрудники Бурприроднадзора
На утро 13 июня новых очагов не обнаружено
Финал телешоу будет проходить в течение двух дней – 13 и 14 июня
После убийства обвиняемый лёг спать