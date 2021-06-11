Мера связана с ухудшением эпидситуации
В аэропорту Улан-Удэ не будут допускать встречающих и провожающих в здание аэровокзала. Об этом сообщил на своей странице в Facebook генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.
- В связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой оперативным штабом было принято решение о недопуске встречающих и провожающих в здание аэровокзала, поэтому с завтрашнего дня в аэровокзальном комплексе международного аэропорта «Байкал» провожающие пассажиров люди допускаться не будут. Прошу отнестись к этому с пониманием. Всем здоровья, - сказал Дмитрий Гармаев на видеозаписи.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии произошёл очередной скачок заболеваемости коронавирусом. За последние сутки выявили 140 заразившихся COVID-19 в республике.
Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1833 койки: занято – 1627, свободно – 206 койки. Большими темпами растёт число больных, лечащихся на дому, а также круг контактных лиц.
В Бурятии введут и другие ограничительные меры. О них скоро объявит глава Бурятии Алексей Цыденов.
Улан-удэнский аэропорт перестанет пускать встречающих и провожающих
Общество, Фото:
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