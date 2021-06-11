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В Бурятии вновь произошёл скачок заболеваемости COVID-19

В Бурятии вновь произошёл скачок заболеваемости COVID-19
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Число госпитализированных больных и тех, кто лечится дома, растёт стремительными темпами

По данным управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки выявили 140 заразившихся коронавирусом. Из них в Улан-Удэ 44.

Подъём заболеваемости COVID-19 продолжается. Сегодняшний показатель – максимальный за долгое время. Два дня подряд в Бурятии фиксируют резкие скачки заболеваемости. Так, если вчера выявили 140 больных, за день до этого – 130. До этого суточный прирост был в среднем около +110 заболевших, что также очень много. А ведь до длительных майских выходных ситуация была стабильная – всего лишь чуть более 20 заражённых ежедневно.

Общее число случаев COVID-19 в Бурятии с начала пандемии достигло 39 754. Из них 54% (21 183) приходится на жителей Улан-Удэ.

По данным минздрава Бурятии, победили коронавирус за всё время 38 113 человек, или 95%. Накануне вылечились 179 пациентов.

Скончались за последние сутки четверо больных ковидом. Всего же с начала пандемии умерли 937 человек.

Темпы прироста количества госпитализированных больных остаются высокими. Совсем недавно в больницах лежали менее тысячи человек. На утро 11 июня их число выросло до 1627 (за сутки стало больше на 101 человек).

- В стационарах Республики Бурятия получают лечение 1627 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на неё, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 1323, - уточнили в минздраве.

В отделениях реанимации лечатся 105 пациентов, что на одного меньше, чем днём ранее. Из них старше 65 лет – 61 больной. На ИВЛ находятся 59 пациентов (из них старше 65-ти –39).

Число ковидных коек за сутки выросло сразу на 202. Сейчас для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1833 койки: занято – 1627, свободно – 206 койки. Занятость коечного фонда составляет 88 %.

По данным медицинских организаций, амбулаторное лечение и наблюдение проходят 4920 человек. Их число резко выросло: за сутки стало больше сразу на 921 человека.

Число контактных лиц на сегодня – 6631 человек.

Как сообщал «Байкал-Dailу», детскую республиканскую клиническую больницу на улице Модогоева в Улан-Удэ, где даже не закончен ремонт, перепрофилируют под ковидный стационар.

Дом культуры в Иволгинском районе Бурятии закрыли на месяц из-за ковидных нарушений.

Организатор концерта рэп-группы «Каста» в Улан-Удэ рассказал, что потерял полмиллиона рублей из-за отмены мероприятия.

На фоне разрастания третьей волны коронавируса в Бурятии отменили выпускные вечера в школах. При этом в мае отмена выпускных не планировалась.

В Улан-Удэ и в районах Бурятии, где наблюдается наибольший рост заболеваемости, закрыли лагеря дневного пребывания.

На этой неделе глава Бурятии Алексей Цыденов выпустил специальное обращение к жителям по поводу роста заболеваемости. Он, в частности, заявил: «Больницы заняты все» и «ковид отныне касается всех, вне зависимости от возраста».


коронавирус профилактика
 
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