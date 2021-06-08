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Жительница Бурятии представит Россию на конкурсе «Миссис Европа»

Жительница Бурятии представит Россию на конкурсе «Миссис Европа»
Общество,  Фото:предоставлено Наталией Быковой
Цырена Маланова стала второй «Вице-миссис Россия Европа 2021» на конкурсе в Москве

4 июня в концертном зале «Известия Hall» в Москве прошёл финал конкурса красоты и талантов среди замужних женщин «Миссис Россия Мира 2021».

Как сообщал «Байкал-Daily», Бурятию на творческом состязании представили сразу семь конкурсанток.

- Республику Бурятию представляют Цырена Маланова, Вера Кущенко, Елена Овчинникова, Ольга Ангапова, а город Улан-Удэ - Наталья Матвеева, Татьяна Атрашкевич, Марина Балданова, - сообщала тогда директор конкурса «Миссис Бурятия» Наталия Быкова. 

В этом году было рекордное количество участниц - 81 красавица со всей России.



Финал мероприятия состоял из 4 выходов.

- Первый - в национальных костюмах, это была визитка участниц, при индивидуальных проходках ведущий кратко представлял каждую участницу. Второй выход - дефиле в чёрных коктейльных платьях. Третий, самый яркий - женственный выход в купальниках, заключительный - в вечерних платьях от московского дизайнера Анны Воронковой. Коллекция платьев была специально сшита для участниц для этого выхода, - рассказала «Байкал-Daily» региональный представитель этого конкурса в республике, директор конкурса «Миссис Бурятия» Наталия Быкова.



 

В результате «Миссис Бурятия 2021» Цырена Маланова вошла в топ-25 самых красивых женщин России, получила номинацию «Достояние России», а также стала второй «Вице-миссис Россия Европа 2021».

С 21 по 27 сентября в Таллине (Эстония) состоится конкурс «Миссис Европа 2021», на котором Цырена Маланова будет представлять Россию.



Представительницы республики Наталья Матвеева и Вера Кущенко также стали «Достоянием России».

- Очень приятно, из пяти генеральных спонсоров конкурса двое выбрали наших девочек для специальных подарков. Это Ольга Ангапова и Наталья Матвеева. Остальные наши девочки получили памятные дипломы, короны, подарки и ленты с номинаций «Финалистка Миссис Россия Мира 2021», - отмечает Наталия Быкова.

«Ещё раз поздравляю наших девочек с красивым финалом, с достойными номинациями! Могу смело сказать, что наша республика гордится нашими женщинами, они у нас самые жизнерадостные, яркие, грациозные - каждая со своей изюминкой и ни на кого не похожая, с естественной своей природной красотой!», - заключила она.



 

Справка:

«Миссис Россия Мира 2021» — это национальный конкурс, который проводится среди замужних женщин с детьми. Победительница конкурса представляет Россию на международном финале «Missis World». 
конкурс красоты
 
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