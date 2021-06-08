Жительница Бурятии представит Россию на конкурсе «Миссис Европа»









Финал мероприятия состоял из 4 выходов.



- Первый - в национальных костюмах, это была визитка участниц, при индивидуальных проходках ведущий кратко представлял каждую участницу. Второй выход - дефиле в чёрных коктейльных платьях. Третий, самый яркий - женственный выход в купальниках, заключительный - в вечерних платьях от московского дизайнера Анны Воронковой. Коллекция платьев была специально сшита для участниц для этого выхода, - рассказала «Байкал-Daily» региональный представитель этого конкурса в республике, директор конкурса «Миссис Бурятия» Наталия Быкова.

























Представительницы республики Наталья Матвеева и Вера Кущенко также стали «Достоянием России».



- Очень приятно, из пяти генеральных спонсоров конкурса двое выбрали наших девочек для специальных подарков. Это Ольга Ангапова и Наталья Матвеева. Остальные наши девочки получили памятные дипломы, короны, подарки и ленты с номинаций «Финалистка Миссис Россия Мира 2021», - отмечает Наталия Быкова.



«Ещё раз поздравляю наших девочек с красивым финалом, с достойными номинациями! Могу смело сказать, что наша республика гордится нашими женщинами, они у нас самые жизнерадостные, яркие, грациозные - каждая со своей изюминкой и ни на кого не похожая, с естественной своей природной красотой!», - заключила она.











