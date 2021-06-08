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Почти все лесные пожары в Бурятии тушат в первые сутки

Почти все лесные пожары в Бурятии тушат в первые сутки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Накануне лесных пожаров не было

За последние сутки в Бурятии лесных пожаров не выявлено, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

В других регионах леса горят. По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на 7 июня в Красноярском крае действовало девять пожаров на площади 12 тысяч га. В Республике Саха (Якутия) действовал 31 лесной пожар на площади 6,9 тысяч га. Восемь пожаров на площади 6,6 тысяч га действовало на территории Иркутской области.

В Бурятии с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 78 лесных пожаров на общей площади 1,1 тысячи га. Оперативность тушения в первые сутки составляет 96,7%.

Лесники ежедневно проводят патрулирование лесов. С начала года выявлено более 1200 нарушений правил пожарной безопасности. Рассмотрено 671 административное дело, сумма наложенных штрафов превысила 2,1 млн рублей.

В республике действует особый противопожарный режим. Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 20-44-44


лесные пожары
 
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